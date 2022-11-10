香港网媒记者侮辱国歌首宗罪成 入狱3个月

香港/国歌法

香港一名网媒记者侮辱中国国歌罪成，今天被裁判法院判处入狱3个月，这是国歌法于前年中实施后首宗案例。

香港一名网媒记者去年７月在观塘 apm 商场直播香港剑击队代表张家朗于东京奥运领取金牌时，侮辱国歌，在观塘裁判法院被判监３个月，成为《国歌法》在前年６月实施后，首宗定罪案件。

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综合港媒报导，被告是42岁男子梁恩宁；去年7月，九龙观塘「apm」商场透过电视直播香港剑击手张家朗在东京奥运领取金牌的情况，当电视画面响起中国国歌时，被告高举一面港英旗帜，触发商场内其他人对国歌发出嘘声，并大叫「we are Hong Kong」。

警方接获报案后到场调查，期间逮捕了被告，在他身上搜出一张网媒「自由人快讯」记者证，之后依侮辱国歌罪提诉。

据悉，裁判官陈慧敏判刑时指出，案发时，市民正在欢呼及迎接香港的光荣一刻，被告却高举港英殖民时代的旗帜，引起在场其他人喝倒彩，有必要判处实时监禁。

案情续指，据历史系教授刘智鹏的专家报告，港英旗是香港与英国的连结，自从香港1997年回归后已暂停使用，故被告案发时挥舞港英旗的行为是属于有意图侮辱国歌。

当地官媒指出，辩方求情时表示，被告自小患有自闭症，就读于特殊学校。案发时失去了保安的工作，靠伤残津贴维生及兼任义务记者。

惟裁判官判刑时指，考虑到侮辱国旗的案例，认为监禁刑期不应少于4个月，加上被告有预谋去侮辱国歌，从而引来不同政见人士的冲突，以致出现暴力的风险，必须判处监禁。

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