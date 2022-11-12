美国斯坦福大选学者分析台湾九合一选举选情

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台湾将于26日举行地方公职人员“九合一”选举。长期观察台湾政情的美国斯坦福大学胡佛研究所“台湾在印太地区计划”主任坦普曼（Kharis Templeman）认为，目前看来国民党的赢面较大，而民进党常常使用的强调中国威胁的策略，这次恐怕不会有效。

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坦普曼指出，台北市长向来是县市长选举中最受关注的选举。以大部分民调结果来说，国民党的蒋万安比民进党的陈时中、无党籍的黄珊珊要有希望。蒋万安大约能巩固约85%的泛蓝选票，陈时中只拿下70％的泛绿支持，黄珊珊的支持者中泛蓝与泛绿各半，因此，若依此状况投票，蒋万安应能胜选。

陈时中与民进党一直希望将台北市长的选举焦点提到国家安全、两岸关系的规格，不过，除非未来两周两岸关系发生大事，否则民进党候选人强调来自中国威胁的努力不会奏效。

坦普曼认为，因为政治现况上民进党在全台湾整体的民调支持度不低，而且又有许多县市有着现任优势，且台北、桃园的民进党候选人本身都有一定的竞争力，并又非挑战现任，另外还有一些原先属于较为泛绿的县市如彰化、云林、嘉义，如果这些县市全盘皆输，蔡英文恐怕得承受很大的败选压力，甚至必须辞党主席。

坦普曼表示：相对来说，国民党主席朱立伦可能是这次九合一选举最大的受益者。朱立伦在几个月前称六都中四都领先，当时我看来有点牵强，但现在看来有道理。坦普曼表示，在提名与竞选的过程中，国民党也是有失误与分裂的情况，无论是桃园、苗栗、基隆、金门都不完美，但就算国民党在这些地方输掉，可是在六都中若是真能拿下四都，朱立伦就会显得很成功，对于2024年总统大选是很大的优势。

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