恢复小三通？台湾要两岸官方洽谈大陆批政治操弄

小三通议题

金门、马祖地区民众迫切希望台湾官方尽速恢复两岸「小三通」，但台湾陆委会表示，必须要由两岸官方展开协调，并不是两岸航运业者自行协调航班就可以开放。对此，中国国台办今天响应表示，只要民进党当局撤除自己设置的障碍，小三通很快就可以恢复正常。

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福建台商昨天组团到厦门五通码头实地了解情况。厦门台协会长吴家莹和莆田台协会长李木荣考察后都表示，厦门恢复小三通客运船班的条件已经一切完备，希望尽快复航。大陆业者也说，只要透过现有沟通管道，很快就可以恢复通航，不存在官方协商的问题。

不过台湾陆委会响应表示，小三通船舶往来，需要取得两岸双方航管部门的许可，因此需要双方沟通或相互配合，才能实际执行。并不是两岸航运公司协调航班，就可以恢复。

陆委会并说，政府将依整体情势持续滚动评估，重要节日启动客运航班是可能的作法，在作好相关准备及沟通后，会适时公布重启小三通客运航班的时间和内容。

台商透露，在福建生活的台湾民众人数很多，过去购买小三通套票往来，仅需人民币1500元，现在买机票则需要约人民币六、七千元，过年时甚至逼近一万元，还常常买不到票，实在吃不消。

中国国台办今天在记者会上表示，陆方对恢复小三通没有任何障碍，相信两岸业者也没有任何障碍。只要台方「撤除自己设置的障碍」，两岸业者就可处理具体问题而复航。

发言人马晓光表示，2020年2月民进党当局以疫情的理由，单方面中断福建沿海与金门、马祖地区的直接往来，也就是小三通，严重影响两岸人员特别是台闽民众往来和交流。

他说，「解铃还需系铃人」。当时中断小三通是民进党当局单方面决定，恢复的时候却要求双方进行官方沟通，他说「这不是政治操弄是什么？不是为拖延恢复，而制造借口、甩锅大陆又是什么」？

国台办强调，大陆方面没有任何障碍，两岸相关业者也没有任何障碍。它已形成一套行之有效的成熟规范与作法。只要「民进党当局撤除自己设置的障碍」，两岸相关业者就可根据两岸民众实际需求，处理航班等具体问题，金厦两地通航就可以恢复正常。

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