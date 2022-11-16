美国经安会指香港日益中国化 建议撤港经贸办外交特权

香港经济前景

美国国会属下的美中经济与安全审议委员会 (英文简称USCC，下称经安会) 发表最新报告指出，香港日形孤立，并进一步受制于于北京，连法治也越来越接近中国大陆。该会建议国会，撤消香港驻美经贸办事处的外交地位，但可考虑将之列入中国驻美代表团，并遵守与中国一样的条款。港府强烈反驳报告，形容是再次恶意诋毁和政治攻击，促请美方停止歪心干涉香港事务。

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美国经安会在当地时间周二(15日)发表最新的年度报告，在最后一章专谈香港，指北京透过钦点的行政长官，牢牢控制港府；又透过改革选举机制，安插爱国者进入立法会，使立法会变成橡皮图章；另又赋权特首，使他可委任法官审理《港区国安法》案件，削弱司法独立；凡此种种，都令香港进入一个全面受控的新时代。

报告又说，香港经济受中国政府的方向性指示拖累，但保安当局继续打压港人自由，事实上，日益增加的中国影响，已令香港生活全面改变和移民人数增加。报告续称，香港虽以其独特的世界联系而维持其中国重要的离岸金融和商业中心地位，但其法律体系却日益与中国相仿，令公民社会、传媒以至外国商界都受到威胁。然而，尽管政治风险增加，外国投资者仍然依赖香港作为进入中国市场的渠道。

另外，港府虽已推迟有关《基本法》第23仔有关国家安全的立法工作，但报告预期，有关立法将加强2020年由北京为香港通过的国安法，并会采纳与中国看齐的国安定义。

报告指出，近期数据显示，香港流失专才的情况可能会对经济前景造成隐忧，政治风险和严格的防疫限制，可能会令越来越多的外国企业把地区总部迁离香港，加上中国把香港视为中资企业第二上市地，预料中资企业日后将主导香港的经济环境。

经安会副主席格拉诗(Kimberly Glas)在报告发布会上说，中共违反了国际条约的承诺，没能维护香港曾经拥有的自治权，香港已变得更像是一个接触外国资本和市场的中国内地枢纽，而不是曾经的国际金融中心和全球市场，以至那个建立在法治、值得信赖的媒体和充满活力的公民社会之上的地方。

报告建议，除非中国变得遵守「一国两制」，使香港享有足够的自治，否则国会应根据香港人权和民主法案，把香港驻美经济贸易办事处剔出《国际组织豁免权法》，使经贸办及其雇员不能在美国再享有外交特权。报告又建议，另一做法是美中进行商议，把香港经贸办纳入中国代表团之列，并接受与中国一样的要求。报告又建议当局考虑立法，要求在香港涉及数据运作的美国企业提交年报，交代有否被香港或中国内地官方要求提交数据数据。

港府今日凌晨发表四千多字的回应强烈反驳报告，指报告中有关香港选举制度和国安法的内容都是不符事实和抹黑；又指美国在《基本法》23条立法建议未公布前便试图抹黑，其心可诛。

港府声明重申，香港享有独立的司法权和终审权，港府维护市民受法律保障的权利和自由，奉公守法的海内外人士都不会误堕法网。

至于港府在美国三市设立的经贸办，港府只是重申其工作，强调是在其驻地阐释港府的政策措施、澄清不实报道和误解，促进交流和加强招商引才工作，而经贸办会继续在互惠互利的原则下，推动港美经贸关系发展。

声明重申，香港是名列前茅的自由经济体，联合国贸易和发展会议继续把香港列为全球第三大外来直接投资目的地，香港美国商会最近亦表示，大部分美国商会会员都希望继续留在香港发展，强调香港有显著优势发展前景。

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