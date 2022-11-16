错播国歌︰亚洲榄总承认未把中国国歌交韩方 香港称再错会退赛

错播国歌事件

《愿荣光归香港》一曲由连登的网民们创作，目前已成为反送中抗争者的众人之歌

亚洲七人榄球系列赛第二站播错香港国歌风波持续，亚洲棷榄球总会承认，没有把代表香港的中国国歌音檔交给韩国榄总，结果对方一名实习生上网下载了代表2019年反修例运动的歌曲《愿荣光归香港》播放，该会强调，实习生和该会都没有政治动机。香港榄球总会接受事件属无意错误，并表明如再有同类错误发生，港队会立即退赛。

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不过，中国香港体育协会暨奥林匹克委员会义务秘书长王敏超仍不接受、亦不相信亚洲榄总的解释，他今(16日)早在电台节目表示，赛事播放国歌及升国旗都是很严肃的事，一般程序是需要相关代表确认，不可能由此「儿戏」。他认为，香港可以向国际总会等更高层次的组织投诉，要求暂时不让南韩举办同类赛事，又或抵制赛事；至于港协暨奥委会，亦会考虑稍后向各个总会就事件发出指引，以便更好临场应对。

香港榄总昨日第三度就事件发声明，指亚洲榄总会已于上月23日确认收到在港队进入决赛时播放的中国国歌《义勇军进行曲》，而国歌亦已于10月底泰国系列赛上播放，预期港队打进每站杯赛决赛将会播放同一首国歌。该会又说，香港榄总或亚洲榄总从未被告知韩国榄总打算播放由互联网自行搜寻的国歌或未经授权的国歌版本，强调事件对球队和港人造成严重伤害，要求有关方面保证有关错误不再发生，若再有同类错误，将即时退赛。

文化体育及旅游局指出，在泰国举行的系列赛第一站，港队晋身决赛播放国歌时并无出错，但在第二站南韩时却出现错误，这正是调查的范围之一。

及至下午，亚洲榄总署理行政总裁Benjamin van Rooyen在网上记者会表示，该会没有把中国国歌的音檔交给韩国榄总，因为据他们理解，7月比赛时曾播放正确国歌，韩国榄总应有档案，而亚洲榄总亦曾口头指示韩国榄总，须确保决赛时香港播放的国歌，是与中华人民共和国的一样。但结果大会播放了《荣光》。

他续称，上网找歌者为实习生，对世界政治毫无认识，没有不可告人的动机，单纯是人为错误，绝无恶意，亦不涉及香港人。他又说，亚洲榄总日后会与当地主办单位签订协议，确保只能使用亚洲榄总提供的国歌档案。他不愿响应香港的亲北京阵营要求国安处介入调查是否反应过敏，只是强调他们一直不沾政治，事件中，香港警方至今未接触该会。

亚洲七人榄球系列赛第二站星期日(13日)在南韩仁川上演，但在赛前的国歌播放环节中响起的，却是疫中港政府指为与「黑暴」和「港独」示威有密切关连的《荣光》，而不是中国国歌。事件在香港引发两极反应，有市民击节赞赏，港府和建制派则大表不满，甚至到南韩驻港总领事馆抗议，警方重案组亦介入调查。

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