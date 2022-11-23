燃油费升致香港电费大涨最多45% 公交费跟升 惟每度电费与新加坡相若

香港/社会

面对国际能源价格急升，香港两间电力公司将于明年加电费，按年计算，加幅分别是45.6%和19.8%。环保人士称，与国际市场比较，有关加幅已不算显著；但有专家预期，这只是加价的开始。而以现价计算，香港每度电的净电价分别1.868港元和1.451港元（下同，折算为0.23和0.18欧元），前者与新加坡的净电价相若，但远高于两岸。

广告 继续浏览后续

除电费外，不少公共交通工具亦已提出申请加价，包括三间专营巴士公司，加幅大约一至两成，运输及物流局表示，正按照既定程序审批有关申请。另外，行走维港两岸的天星小轮亦申请加价一倍，若获通过，「中环-尖沙咀」 及「湾仔-尖沙咀」两条航线的新票价将会是4.2元，假期的上层票价为8.4元。港府经济顾问本月中旬曾把全年通胀下调至1.9%，原因是「本地成本压力大致轻微」，未知有关加价先后落实后会如何影响通胀率。

供应九龙半岛的中华电力公司(中电)和香港电灯有限公司(港灯)与环境及生态局长谢展寰昨（22日）在立法会公布明年1月起的电费加幅，声称加幅分别是6.4%和5.5%，但有关加幅是按明年1月与本月电费相比得出，若按往常按年比，加幅实为19.8%和45.6%。即由明年1月起，中电每度电的电价为1.544元，而港灯则为1.97元，两者电费相差近三成。

立法会议员普遍不接受两电巨大加幅，有议员以震惊来形容，又指责港府把关不力，但谢展寰解释，按政府与两电签订的利润管制协议，两电可获8%的准许利润，过程中曾要求两电「唔好赚到尽，但佢哋不同意」，而香港作为自由经济体，需尊重合约精神。事实上，经过磋商，两电已同意大幅动用电费稳定基金，又在燃料价条款帐承担巨额负结余，以减低明年的电费加幅。

尽管议员有诸多不满，但根据协议，两电加价若在准许利润范围内，即毋须类似英国内阁的行政会议批准，遑论立法会，不过，有关专营公司一般会向行政立法两会通报及解释。

能源咨询委员会前委员文志森更表示，两电目前的五年发展计划明年底结束，港府批准中电投资的项目届时要入账，预料2024年中电的基本电费会有加价压力，明年的加幅只是一个开始。他又说，由于两电的新一轮五年计划将于2024年开始，双方会在明年商讨，当中涉及数以百亿元计的基础建设，这将会是计算准许利润的基础，亦会影响基本电费加价，促请港府审批时，为市民把关，以免基本电费与燃料费同时大幅增加。

另外，网媒《香港01》在今日报道中把两电加价与近分国家的电费加幅相比，香港的电费加幅并非最高，例如英国今年第四季的能源收费上限便较上一季急升80%。

而以每度电的净电价计算，香港亦非最高。以两电本月平均净电价计算，中电是1.451元，而港灯则是1.868元，比英国的3.17港元收费上限，便宜约一半；但若与两岸相比，香港则高约一倍，例如台湾一度电的电价是0.71元，而中国内地电费偏高的深圳，亦只是0.8元一度电；至于一直与香港竞争区内龙头地位的新加坡，其第四季税后的一度电电费约为1.81元，可说与香港相若。但须补充的是，这是新加坡两年多以来的电费高位，本季已较上季下降1.4%，而香港则在电费上升期中。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅