中国国歌风波：「感谢」南韩承认《荣光》被控煽动 海外发帖改歌辞亦有罪

香港/国安法

南韩错播中国国歌的风波中，一名男速递员涉嫌在社交平台转发政府抗议声明时表示“感谢” 成为罪证之一，被警方国安处拘捕，11月23日以煽动罪提堂。

南韩错播中国国歌的风波由揽球场吹到法庭。一名男速递员涉嫌在社交平台转载相关信息时，加上「感谢」仁川承认反修例歌曲为「国歌」的字眼，被认为侮辱国歌，再加上把防疫的「安心出行」软件形容为「黑心出行」，本`周初被警方国安处拘捕，昨(23日)以煽动罪提堂，遭国安法指定法官、总裁判官苏惠德拒绝保释，须还押至下月中再讯，以便控方进行调查。

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同日，一名案发时只有16岁的兼职侍应生，因在网上播放经更改歌辞的中国国歌，并以粗言秽语代替国旗上的五星标志，被控煽动和意图侮辱国歌及国旗共四项罪名，经苏惠德裁定被告在立法前的行为属持续性行为而不算超出检控时限、以及海外发帖但香港仍有管辖权之后，被告承认控罪。法官押后至下月中判刑，以索取教导所和心理报告。

因感谢南韩承认《愿荣光归香港》为「香港国歌」而成为被告的42岁速递员王俊杰，被控由去年1月底至今年11月21日期间，在四个不同社交平台发布或持续提供片段及图片，触犯作出「具煽动意图的作为」罪。据了解，被告曾扬言其职志是「为香港抗争」，曾呼吁反对防疫政策人士反抗，以及要「继承梁健辉烈士未竟之功」，本周一被警方国安处持法庭手令上门搜查后予以拘捕。

他昨日被押解往西九龙裁判法院提讯，控方申请将案件押后，以便警方调查被告除了涉案的四个账户外，是否尚有管理其他社交媒体帐户。辩方申请保释，遭控方反对，法官苏惠德指，没有充分理由相信被告不会继续作出危害国家安全的行为，拒绝其保释，被告须还柙候讯，而被告则保留每八日提出一次保释复核的权利。

发帖时身处海外被告返港后被捕

至于因更改中国国歌歌辞而被控的徐凯骏，被指由前年5月至今年9月的两年半内，透过不同社交平台账户发表29则涉嫌煽动和侮辱国旗国歌的内容，其代表大律师关文渭昨日开庭即提出法律争议，指煽动罪检控时限为半年，侮辱国歌罪的检控时限为两年，但被告事隔两年多才在9月底被起诉，大部分涉案帖文的发布日子均已超出检控时限，控方不可起诉。但控方反驳称，被告被捕前仍持续在网络展示涉案帖文，故属持续性罪行。关不同意，指被告发布一刻已完成犯罪，虽然其发布的后果持续，控方亦不能检控。

另外，关文渭又争辩，被告于2020年11月才返港，大部分涉案帖文均在境外发布，而涉案控罪的法例无列明有「域外法律效力」，香港法庭无司法管辖权处理。不过，控方反驳指，被告于互联网发文，身处香港境内人士均能看到，故控罪仍然适用。

国安法指定法官苏惠德考虑双方陈词和案例后，裁定控方指称的犯罪行为属持续性罪行，没有超出法定检控时限，不涉及追溯效力的问题；而控罪构成的相关活动均是在香港境内发生，故法庭有司法管辖权处理控罪。

现年18岁的被告听后即庭承认「作出一项或多项具煽动意图的作为」、「意图侮辱国歌而故意发布经篡改的国歌歌词」、「意图侮辱国歌而故意发布以任何方式侮辱国歌的情况」及「意图侮辱国旗而故意发布侮辱国旗的情况」共四罪。辩方求情称，被告首次发帖时只有16岁，吁考虑其年纪和对犯案有悔意，望法庭考虑判处监禁以外的刑罚，包括更生中心和社会服务令。不过，苏惠德只索取教导所及心理医生报告，等候报告期间，被告须继续还柙。

根据案情，被告曾以「习近平（已故）」、「金盘洗脚」、「无趣嘅灵魂」等网名在不同平台开设帐户和频道，在控罪期间发布谈及「光复香港 时代革命」和港独口号，并以国歌的发音改谱广东话歌辞，其中包括「迟奶！成个世界衰晒，小老婆囡都走埋」、「还债，还债，还我债」等。

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