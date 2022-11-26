九合一选举挫败 蔡英文辞民进党主席

台湾/政治

九合一选举结果出炉，国民党囊括13县市，并一举拿下台北、新北、桃园、台中等六都中的四都，民进党只拿下嘉义县、台南市、高雄市、屏东县、澎湖县等5县市。

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据台湾中央社报道，民进党主席蔡英文（左）26日晚间举行记者会，宣布为这次九合一选举成绩不如预期，承担所有责任，即刻辞去党主席一职，随后并向支持者深深一鞠躬致歉。

蔡英文也说，虽然行政院长苏贞昌口头请辞，但她请苏贞昌继续留下来打拚，确保各项政策能推动。

在六个直辖市当中，国民党籍的台北市长参选人蒋万安、桃园市长参选人张善政、台中市长参选人卢秀燕和新北市参选人侯友宜宣布当选。民进党高雄市长参选人陈其迈、台南市长参选人黄伟哲也宣布当选。民众党参选人高虹安宣布当选新竹市长。

陈时中：我们败而不溃

民进党籍台北市长候选人陈时中26日晚间在竞选总部自行宣布败选，并率领竞选团队鞠躬向选民致歉，感谢这几个月来民众的支持。

陈时中说，他多麽希望可以与支持者实现共同梦想，带领这座城市往改变的方向前进，但市民现在选择了另外一名市长，希望大家和他一起诚挚祝福蒋万安，“因为台北是我们热爱的故乡，无论什麽情况，我们都会真诚地祝福它”。

陈时中一度停顿、讲不出话，他呼吁，直到现在，他仍希望这个选举充满爱与包容，爱台北的力量应该超越党派分歧，“我们一起给蒋万安先生支持，让他未来把台北市治理得越好”。

陈时中表示，败选是他自己努力不够，他要向大家致上最深的歉意，但儘管结果令人失望，大家也不能绝望，过去的台北市长选举，民进党失败过很多次，但从来没有被打败过，要擦乾眼泪重新站起来。

陈时中指出，选举告一段落，国家与城市要继续前进，“我真心希望，从明天开始，那些对台湾防疫成果的抹黑与攻击可以随著选举结束到此为止；我也要拜託大家继续支持小英总统，我们败而不溃”。

周锋锁： 深切感受到“不要领袖要选票”的重要性

此次选举虽然同四年前相对比要平淡得多，选民得投票率也有所下跌。不过，前往台湾观察选举的六四民运人士周锋锁对台湾民众有序地投票以及公正透明地点票计票程序赞叹不已，他说，对台湾人来说，这很平常，但是，对来自中国大陆的人来说，这是何等的来之不易。竞选活动紧张激烈，大雨天候选人出来拜票，祈求选民的支持，这对台湾来说是自然平和的活动。而相比之下，没有选举在暴政之下的中国大陆是如何无奈，特别是在二十大习近平连任之后，深切地感受到彭立法喊出的“不要领袖要选票”的重要性。没有选票，就是没有自由，甚至对许多人来说连吃饭地权利都没有，所以最根本的原因还是中共地独裁，暴政，推翻暴政才是解决问题地根本途径。

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