江泽民获高规格发丧 港澳下半旗 惟对中国政局、社会事件及港澳政策无影响

香港/政治

中国前国家主席江泽民的发丧公告规格之高，与已故领导人毛泽东和邓小平相若，而由国家主席习近平为首的治丧委员会发出的第一号公告更特别指出，香港和澳门的中联办须下半旗致哀，但熟悉中国事务的两名评论员均指出，江泽民领导的「上海帮」早已不存在，遑论对中国政局以至港澳政策有影响力；而其死亡虽正值中国出现抗争运动之时，但应不会对抗争运动有刺激作用，运动会否扩大端视中央的应对之策。

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前中共中央总书记、国家主席、中央军委主席江泽民昨（11月30日）午病逝的消息，由中国五大机构联名以《告全党全军全国各族人民书》公告，成为继已故领袖毛泽东和邓小平以来第三名获此最高规格的领导人，而讣告评价段前半部对江泽民的称号，也与邓小平一致，后半部则突出他的第三代领导核心地位和是「『三个代表』重要思想的主要创立者」。

江泽民的治丧委员会规格，亦与邓小平相若。近700人的治丧委员会由被指要清洗其上海帮势力的中共总书记习近平任主任委员，委员囊括中共中央委员、卸任副国级或以上的领导人，以及香港和澳门特首李家超和贺一诚等。另外，治丧委第一号公告公布，即日起。北京天安门、新华门等重要地点、驻外使领馆及港澳中联办等机关均须下半旗致哀，直至追悼大会举行；各驻外机构并须设置灵堂，供市民吊唁。

港澳两地的中联办和政府总部今早已接公告要求，下半旗致哀，香港中联办则由下午开始设置灵堂，但入内吊唁市民须预先登记。

评论：早已没有「上海帮」 大陆抗争视乎北京反应

江泽民治丧规格之高，与流传习近平要清洗江泽民为首的「上海帮」的消息不符，时事评论员刘锐绍向本台解释，习近平自2014年起已将帮派色彩「扑死」，只能臣服习核心，故「上海帮」早已没有影响力，对习并无威胁；其次，江是历史上公认的第三代领导人，不可改变，其吊唁规格须是最高级别的；此外，现时已因外部环境变差、内部自由度收紧而出现「怀古伤今」以表达不满，习近平会忧虑，贬低江会引起反弹，故此按原来规定，以最高规格处理江泽民的治丧安排。至于外传习得到江提拔而上位，故此高规格处理江的治丧事宜，他觉得关连不大。

现为美国智库成员的林和立亦同意江泽民及其「上海帮」对中国及对港政策已无影响力， 子之一他续称，江的得力助手曾庆红虽在2003至07年间出任港澳协调小组组长，但江、曾三人近年已没有影响力，加上习近平仍在大力追查二人家族的贪腐案，更难有余力影响政策，故此江的逝世对大陆政局大概不会有什么影响。

他举例称，江泽民是带领中国进入世界贸易组织、经济大力发展，甚至容许资本家入党的领导人，以其路线和风格看来，应不会同意习的对港强硬路线，但现时的香港政策之硬，可见他对香港政策早已没有发言权。

对于中国社会事件四起、江泽民的死讯会否令1989年胡耀邦之死触发民运的情况重演，林和立认为，机会甚微，因为现时的年轻人对江没有什么认识，难以成大浪。

刘锐绍则认为，江泽民之死对抗争运动没有刺激作用，有关运动会否扩大，端视中央对淮江一带民情的应对，现时言之尚早。他又说，由胡耀邦逝世到军队影子的出现，中央「忍耐」了接近两个月，故此现在可说是「浪未到水面」，日后发展要看官方的应对态度，只要官方不刺激，情况不会扩大；而另一方面，中国老百姓亦较前聪明，不会把民生要求与政治直接牵连。

评论：对香港回归有功

至于治丧委突出港澳，林和立指出，江泽民对香港和澳门回归确是立了功，所以两地应有纪念活动；刘锐绍更指出，江掌权15年，由1997年至他在2004年离开政治舞台为止，可说是香港在一国两制下「最自由的黄金时代」，中央鲜有干预香港，强调「香港人是完全能够治理好香港的」，文化上亦容许百花齐放，落实了邓小平构想的一国两制，保持了香港原有的社会、经济制度和生活方式不变。

江泽民与香港颇有渊源，自回归以来，曾四次访港，且表现亲民，以1998年访港为例，他突然到访新界一个商场，并无清场，与市民距离最接近时只有数个身位，更曾因未及拦阻而与市民同乘升降机。与习近平今年回归庆典访港时的高度防备，不可同日而语。

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