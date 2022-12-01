黎智英案押后 料被扣逾两年仍未可开审 QC 未获签证而无法抗辩

香港/政治

媒体大亨黎智英、苹果日报创始人和维权人士梁国雄（又名“长毛”）站在西九龙法院外，随后面临与纪念 1989 年天安门广场镇压的非法守夜集会有关的指控，香港中国香港，2020 年 10 月 15 日。路透社/Tyrone Siu，香港，黎智英

壹传媒创办人黎智英涉嫌触犯《港区国安法》中的勾结境外势力等罪一案，原定今(1 日)早开审，但港府因欲阻挠英国御用大律师(QC)敖云天(Tim Owen 音译)为黎作辩护律师而建议中国人大常委会释法，申请押后，而黎智英一方只能「无可奈何」地不反对，指敖云天至今仍未获得入境处批出此案的工作签证，根本无法出庭抗辩。法庭最后批准将案件押后到本月 13 日再讯，而控方亦不排除再申请押后审讯，意味黎智英被扣押超过两年，仍未能就其主要控罪展开抗辩。

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高等法院今早开庭时，代表控方的署理副刑事检控专员周天行即向法庭申请押后案件讯审 7 天，原因是案件有新的重要发展，即行政长官李家超已建议国务院提请人大常委会就《港区国安法》释法，中联办、港澳办和驻港国安公署都表示支持，相信人大常委会会接纳李家超的建议。

他又说，释法不只影响海外大律师透过「项目认许」代表当事人抗辩，更会影响海外大律师可否以任何形式参与案件，包括提供法律意见，将对被告带来巨大影响，且事关国家安全和利益，具重要意义，并牵涉公众利益，希望法庭充分尊重人大常委会，批准押后案件。

他更透露，待人大常委会定出释法日期后，会再次申请押后案件的审讯日期。要求押后 7 天开审。

三名国安法指定法官之一的杜丽冰遂决定，把案件押后到 13 日开审，控方须于开审前夕向法庭提交书面文件，交代进展。

今日开庭时，敖云天未有到场，而是由本地资深大律师彭耀鸿代表。彭在庭上指出，即使高等法院首席法官、上诉庭及终审法院都同意被告聘请海外大律*师，但入境处仍未批出敖云天的工作签证延期申请，令他今日无法出庭。

据了解，敖云天在另一宗高院刑事案件获批「项目认许」，并获批工作签证，但有关签证是「项目专用」，不适用于黎智英一案，所以敖云天虽人在香港，却不能以代表律师身份出庭。

彭耀鸿在庭上亦表明，不会在现阶段申请永久终止聆讯，而是在人大释法后提出。他又直言，港府在终审法院拒绝批出律政司的上诉许可后数小时公布建议人大释法，对此感到困惑。

黎智英 2020 年 8 月因「勾结外国或境外势力危害国家安全」和欺诈罪被捕，但获保释候查；同年 12 月 3 日被拒保释后，当中只有同月 9 天以极严苛条件获得

保释，之后便因控方拒绝或上诉而不得保释，一直还柙或因参与非法集会而服刑，到本月 13 日便已被扣两年，但届时肯定未能就其国安法控罪开审。

黎智英早前获法庭批准聘请英国御用大律师敖云天来港为其国安法控罪抗辩，但代表港府的律政司再三反对，四度败诉后，行政长官李家超提请国务院建议人大释法。

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