台湾人权会成立届满2年 主委陈菊首度率团访问法国

法台人权交流

人权委员会主委陈菊（右3）感谢李察与法国政府对台湾的民主人权的支持，赠送李察（右2）人权纪念品。

中央社今天报道，国家人权会主委、监察院院长陈菊率团访问法国，6日拜会国民议会副议长贾乐琪。陈菊说，台湾人民追求自由民主，是一代接一代血汗下不断争取，才换得成果；她从社会运动者到进入政府体系，始终以人权为职志。

广告 继续浏览后续

报道援引人权委员会新闻稿表示，人权会成立届满2年，陈菊率团访问法国政府组织及人权机构。首次访问选择法国，正因法国是世界人权宣言及规范独立人权机构的巴黎原则签署地点。

人权会表示，陈菊继5日回访参议院副议长暨友台小组主席李察（Alain Richard）后，6日继续拜会国民议会副议长贾乐琪（Elodie Jacquier-Laforge）。

人权会指出，5日陈菊拜会李察，感谢李察从担任友台小组主席以来，务实推动台法交流，更促成2021年法国参议院以304票一致通过支持台湾参与国际组织。李察则肯定台湾捍卫自由、民主的决心。

人权会说，两人并就台法两国民主自由发展历程、两性平权推展及个人资料保护原则进展，到数字人权保障等人权议题进行交流。陈菊也正式邀请李察及参议院友台小组访问台湾。

据报道，6日拜会贾乐琪时，陈菊说，台湾历经38年戒严时期，人民追求自由、民主与和平，是一代接一代血汗下不断争取，才换得而来的成果。陈菊并以自身为例，不论是社会运动者，或进入政府体系内，都持续推动性别平权、劳动人权及城市治理；现在她担任人权会主委，始终以人权为职志。

人权会强调出，访问团这次访问法国，正因人权会已与法国签署四方协议，法国遴选人权技术专家进驻人权会，协助推动与各国政府组织、国际人权机构进行人权方面实质的交流与合作，包括有性别平权与民主深化等人权议题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅