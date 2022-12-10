中国暂停台湾水产贸易商进口渔获蔡英文批突袭国台办吁停止操弄

台湾水产销陆受阻

台湾南部渔民9日传出消息，台湾销往大陆的水产品贸易商共八百多家，除了一家之外，全部被中国海关宣布暂停进口，台湾农委会表示，不排除向WTO申诉。台湾总统蔡英文也表示，中国再一次以突袭方式，让台湾出口到中国的水产品受到阻碍，这样的做法对贸易正常化并没有帮助；中国国台办则表示，台湾方面应立即停止政治操弄，不要做任何损害业者的事。

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中国去年四月公布食品进口新制，全球业者如果要进口食品到中国须完成注册，台湾约有三千多家食品业者须要注册，但不少业者没有完成注册，.被大陆海关公布「暂停进口」，其中水产品贸易商约八百多家，只有一家通过，影响最大。台湾午仔鱼和秋刀鱼的外销，将严重受创。

蔡英文表示，中国这样的做法对贸易正常化并没有帮助，政府部门除了关切外，也立即启动因应措施，并请相关单位沟通、了解原因，同时会协助渔民确保生计和收入，保障权益。

台湾农委会主委陈吉仲表示，中国大陆不符合世界贸易组织（WTO）的规范，自创「注册程序」，影响台湾渔民权益，这次事件是行政贸易障碍，不排除再向WTO申诉。

他说，中国大陆要求所有食品、水产品要销售到大陆都要注册，虽然是针对全世界，却对台湾采取比较严格的措施，例如要求台湾八月底以前完成补件，其他国家则是明年六月底，这是WTO里的「行政贸易障碍」所造成的影响。

他也批评，全世界只有中国大陆，要求所有食品贸易要透过注册程序，这样的做法，很多国家陆续在反映，这不符合WTO的规范，不过现在还是希望可以透过既有管道，完成补件等程序，让台湾水产品能恢复销往大陆。

中国国台办发言人朱凤莲表示，大陆暂停进口台湾午仔鱼、秋刀鱼、鱿鱼等水产品的报导与事实不符，台湾所谓严正抗议是无理取闹。她说，为落实食品安全相关法规，大陆海关总署去年4月发布「进口食品境外生产企业注册管理规定」，从今年1月1日起实施。主管部门已通过既有联系渠道，向台方通报有关事项和要求，并按规定处理注册事宜。她强调，依照要求，更新了注册信息并审核通过的企业，一直对大陆保持正常出口。

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