香港法院以欺诈罪再判前传媒大亨黎智英近6年监禁

香港/国安法

资料图片：香港传媒大亨黎智英2020年12月10日被香港法院以欺诈罪再判5年9个月监禁。照片摄于2021年2月9日。黎智英自2020年底因多项指控被关押至今。

已经因参与未经允许的抗议集会活动而入狱20个月的香港壹传媒创办人黎智英，12月10日又被香港法院以欺诈罪判刑5年9个月。而港府对他起诉的违反香港国安法中”勾结外国或者境外势力危害国家安全罪“等指控尚待全国人大释法的结果。

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香港法院10日宣判的欺诈罪刑罚涉及对壹传媒集团旗下的《苹果日报》大楼违反租用契约的指控。壹传媒集团此前长期租用官方资助科技园公司工业用地。控方认为黎智英在1998 年至2020年间，允许另一家公司-力高顾问有限公司使用其部分空间，违反了此前与科技园公司的租用契约，法官认为这种运作方式令科技园蒙受不利。

根据法新社发自香港的报道，法官指责《苹果日报》利用其媒体声誉作为护身符，令租赁业主在发生违约时无法采取行动。辩方律师强调，此项诉讼本可以走民事纠纷诉讼，而不用诉诸刑法，而且力高顾问公司占用的空间也十分有限。

10日，与黎智英在同一案件中被判刑的还有壹传媒行政总监黄伟强。黄伟强被判监21个月。黎智英本人除5年9个月监禁之外，还需在3个月内交付罚款200万港币。

壹传媒创办人黎智英因长期坚定支持港人争民主、护自由的抗争运动而成为北京中央政府眼中钉，自2020年底就因多种罪名指控被关押至今。旗下《苹果日报》因敢于批评北京中央政府，明确支持港人近年来的民主抗争而常年遭遇亲北京势力围堵。黎智英本人也一直明确支持2014年的争普选占领运动以及2019年的反送中抗争运动。2020年6月30日，北京颁布港版国安法后，《苹果日报》2021年最终因资金被冻结、黎智英以及部分领导人被捕而停刊。

现年75岁的黎智英目前已经在狱中关押20个月。而他涉及国安法的指控尚未完成审理。他被指控”勾结外国或者境外势力危害国家安全“等罪名。该案原本定于本月1日开审，但港府对黎智英得以聘请一名英国御用大律师为其辩护几次三番提出异议，并最终决定提请全国人大释法。相关审理需等人大释法结果。

香港全国人大代表、人大常委委员谭耀宗几天前在电视节目中表示，如果黎智英不能在本地找到当地律师为其辩护，其案件可以移交中国审理。

将港人案件送交没有司法独立的内地审理的可能性恰恰是引爆2019年港人大规模民间抗争的导火索。

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