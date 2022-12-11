禁令扩大到酒类台湾输陆食品登记已七成五遭禁

两岸关系

「2022年12月，继水产品之后，中国大陆海关总署以注册讯息不完整」为理由，又暂停了一批台湾食品进口，包括台湾啤酒、金门高粱、噶玛兰威士忌、黑松沙士等知名产品。图片摄于2005年台湾某地酒吧。

继水产品之后，中国大陆海关总署以「注册讯息不完整」为理由，又暂停了一批台湾食品进口，包括台湾啤酒、金门高粱、噶玛兰威士忌、黑松沙士等知名产品。台湾官方也首度提出统计数据，台湾销往大陆的食品中，被大陆禁止输入的比率已经高达七成五；总统府、行政院都强调，要与陆方沟通；但有大陆台商指出，目前情况很混乱，据闻本周要被禁的产品会更多。

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台湾卫生福利部「食品药物管理署」去年10月起，协助台湾外销食品到大陆的业者，提交了3232件产品数据，向大陆官方申请登记注册，只有792件完成注册，31件自行注销，2409件被视为不合格，也就是，有多达七成五的产品被禁止输入大陆，而且没有被告知理由；其中被禁止输入大陆最大宗的是887件水产品，食药署将持续依「两岸食品安全协议平台」，透过电子邮件联系。

官员透露，中国大陆今年8月1日及12月9日通知补件审查结果，没有核准的理由大多是「文件相关标识及文字不符要求、未按要求提供补充文件」等不明确的说词；食药署几次联系大陆官方，要求提供注册文件的审查标准、咨询窗口及恢复注册系统权限，对方都「已读不回」，此举已经形成对台湾的贸易障碍。

食药署说，现阶段只能先询问注册成功的业者，寻求成功经验，协助业者补件。

行政院发言人罗秉成指出，陆方食品贸易障碍措施，对台湾采取三大歧视待遇：一、只有台湾必须以纸本申请，其他国家可以上网填报；二、其他国家申请期限到明年6月30日，台湾却是今年6月30日；三、针对被禁止输入的案件，大陆官方都没有提供明确的理由。

台湾陆委会也表示，绝不接受对岸以食安监管之名，制造非贸易关税障碍，刁难台湾业者，希望对岸恢复两岸正常经贸秩序。有台商分析，申请登记注册无法通过的原因，可能与部分业者数据出现「中华民国」，而非「中国台湾」有关。

广为人知的金门高粱也被禁止输入大陆，金酒公司表示，只知道文件要更新，却无从打听为何卡关，也不知道要补什么文件。刚刚当选的金门县长陈福海明天将前往厦门与陆方洽谈重启小三通事宜，也将与对岸直接沟通，具体了解金酒卡关的原因。

国民党主席朱立伦表示，今年年中以来已累积2100多项各类食品遭暂停进口，对台湾厂商、基层农渔民及员工有很大影响。他多次呼吁政府，应该妥善处理两岸互动，要站在人民的立场，用尽各种努力保障人民的权益，而不是因为政治因素忽略人民的权益，而让更多台湾水果、农渔产品受到「池鱼之殃」。

他也呼吁大陆当局，两岸民间往来不应受政治因素干扰，农渔民权益更不应该做政治的牺牲品。政府永远要站在人民这边来看待问题、解决问题。不然，最后牺牲的还是人民的权益。

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