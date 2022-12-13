台湾在野党积极推动小三通复航官方以疫情理由反对

小三通议题

中国大陆上周暂停台湾加工类食品和水产品输入，其中包含金门高粱酒，加上民进党政府迟不开放小三通复航，准金门县长陈福海、准连江县长王忠铭昨天径行率团前往大陆沟通，国民党立委陈玉珍同行；亲民党主席宋楚瑜也已抵达大陆，准备透过管道洽谈小三通复航事宜。

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台湾在野党立委连日炮轰民进党，在今年九合一大选惨败后，继续操作「抗中保台」牌，不但未能考虑台商返乡需求，持续拒绝重启两岸小三通，行政院甚至严禁公部门使用「抖音」影音平台，意图升高两岸对立气氛。

有关小三通复航事宜，在民间压力下，台湾官方也派出了疫情中心指挥官王必胜，今天在金门视察小三通复航的整备状况；但行政院长苏贞昌却对外表示，在大陆疫情仍严峻之际，贸然重启小三通，恐让对岸民众来台抢药，导致另一道防疫破口。

苏贞昌说，如果轻率地不管疫情，随便大开国门，过去中国人到香港去抢药的情况，大家都看见了。他说，对岸现在受疫情影响，如果台湾开放边境而造成防疫破口，对国人的健康不能交代。

在野党立委则指出，其实蔡政府尚未开放大陆民众来台观光，目前只有商务、探亲与奔丧可以申请入境台湾；大陆也还没有开放民众出国旅游，只能申请留学、商务或工作，两岸旅游仍然受管制。但苏贞昌竟说「如果小三通复航，恐怕酿成对岸民众来台抢药」，质疑是刻意带风向。

国民党立委赖士葆痛批，金马地方首长诉求是「启动探亲专船」，目的是方便台商回家过年，不是开放大陆民众来台，苏贞昌瞎扯恢复小三通会让防疫出现破口，连大陆民众来台抢药这种话都能说出口，妖魔化小三通，非常离谱。

民众党团总召邱臣远表示，许多台商都期待在疫情解封后能回家过年，苏贞昌无视国人回台过年的需求，仍然以抗中保台的说法来阻挡，显然在选举中大败、请辞遭慰留，还是没有得到教训，呼吁政府应积极与中国大陆沟通，维护台商权益。

国民党立委陈玉珍今天表示，她和大陆有关人员洽谈，现场气氛良好，双方都认为，小三通应尽速开通；而金酒被禁止进入大陆，陆方认为应该只是「文件问题」，没有不准的理由。她将在明天返回台湾，再和台湾的行政部门展开沟通。

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