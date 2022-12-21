双价疫苗争议官员批郭台铭是BNT推销员 郭重批「朽木为官」

台湾疫苗议题

鸿海集团创办人郭台铭19日出席台大医院癌医中心分院四周年院庆时，提到台湾现在竟连一剂德国BNT次世代疫苗都没有引进，次世代疫苗只有美国的莫德纳一种，导致民众没有选择，连他97岁的母亲也只能打莫德纳。

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他批评，台湾执政当局没有把人民的生命当作第一优先，德国友人在台湾缺疫苗最困难的时候伸出援手，台湾应该给BNT最新疫苗一些机会。台湾卫生福利部长薛瑞元今（21）天嘲讽说，这是郭董讲的吗？听起来很像是BNT推销员？

郭台铭说，当初要拿到新冠疫苗非常困难，他是经由德国商业伙伴引荐，认识德国BNT总部老板，才有把握买到1500万剂，当初只给他1000万剂，后来他跟对方订了3000万剂。

郭台铭说，全球疫情持续发展，疫苗仍有需要，但现在选完了，人也换了，他还欠对方一个3000万剂的承诺。他还以自己97岁母亲为例，已经连续打三剂BNT疫苗，需要打第四剂时，医院却告诉他，现在台湾一剂BNT次世代疫苗都没有，只能打莫德纳。

郭台铭说，BNT曾在台湾最需要的时候，包括他自己、台积电和慈济都曾去洽谈，在蔡总统恩准下，辛苦引进，他说「当时如能早进来两个月，台湾的死亡人数可以大大减少。」

疫情指挥中心指挥官王必胜解释说，台湾与莫德纳签约是有一些优势，签约当时还不知道后面有次世代疫苗，但合约注明，若有新产品可以更换，现在次世代就是这么来的；另供货有弹性，当打气旺需要调货，会协助处理，打气趋缓，要递延交货或效期拉长也可以讨论。但BNT就不行。

卫福部长薛瑞元更嘲讽郭台铭像是BNT的推销员。为此，郭台铭脸书今天发表贴文，表达遗憾，并重炮轰击说，「庙堂之上，朽木为官；殿陛之间，禽兽食禄」，建议执政者体民所苦，广纳建言。

郭台铭办公室今天也发出三点声明响应有关「推销员」的批评表示，台湾目前没有BNT双价疫苗是事实，政府的采购策略为何经常要独押独大，让国民没有选择，这才是大家心中的疑惑，照官员的讲法和逻辑，台湾的家长们许多也是BNT的业务代表。

郭办指出，不同厂牌就算同成份的药品都有其配方的差异，混打疫苗政策是疫苗不足时的无奈之举，如今国际疫苗市场供货正常，一个负责任的政府，当然应该多方采购疫苗，让人民有选择的权利。

指挥中心发言人庄人祥说，一开始采购疫苗就与AZ、COVAX签订，后续也和莫德纳签约，并非不买疫苗，只是到货状况不如预期，这不是操之在己，非常感谢郭董、台积电和慈济捐助1500万剂BNT疫苗。

至于次世代双价疫苗，庄人祥说，「没有不买BNT疫苗」，但与莫德纳今年订有2000万剂合约，而现在一天只打3万剂，因此还在评估中。

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