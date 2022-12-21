港府拟耗5800亿填海造地1000公顷 新铁路改起点接粤 被批置50万现有居民不顾

香港填海造地计划

在港府预期本财政年度有一千多亿元赤字和库房吃紧的情况下， 当局坚持已争议四年的「明日大屿」发展计划，而最新方案的交椅洲人工岛将由两个改为三个，合共提供1000公顷土地，并更改拟建铁路的起点站由屯门改至更接近深圳的洪水桥，以更好连接广东，但立法会议员田北辰批评，这是弃屯门的50万居民於不顾。新方案的估算造价为5800亿港元(下同， 折合约701亿欧元)， 较前大增16%；但卖地收入预算则跌至7500亿，跌幅达35%。

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上述数据没有计算2018年9月时预算建设的欣澳丶龙鼓滩填海及屯门沿海发展的数百公顷土地所涉及的950亿元，若把此预算额计算在内，新方案的造价会增至6750亿，意味成本的增幅将由16%大增至35%。但港府强调，造价不能封顶，但卖地收入是保守估计，相信计划最终仍有进帐；但民间团体本土研究社和绿色和平分别指出，有超支纪录的港府今次仍然低估成本，计划可能出现支出大於收入的经济风险，重申要求港府先发展面积达1300公顷丶由农地改作其他用途的棕地，认为更快和更具成本效益。

根据发展局提交的文件，5800亿的造价中，以人工岛的支出最多，达2940亿元，而因应水流而改建的三座人工岛，提供的1000公顷土地将用於兴建19万至21万个住宅单位，当中公私营房屋比例为7比3，预计可容纳50万至55万人口，首批居民可望於2033年入住。

其次的大项支出是发展区开支，达2840亿元，当中包括铁路及道路等项目的开支，而最具争议的，是新建由港岛香港大学站，经人工岛丶大屿山欣澳丶屯门东近小榄及洪水桥，以接驳《施政报告》中提出的港深西部铁路。这条全长约30公里的铁路，早前规划以屯门内河码头为起点站，但现时以码头以北的洪水桥为起点站，争取在2033年人工岛首批居民入伙时落成啓用。

港府发言人解释，洪水桥位处新界西较中央位置，较原本铁路綫接驳屯门南，更能方便元朗和屯门居民。他又说，当局未来会继续检视屯门西和龙鼓滩一带发展，考虑增加公共交通配套。

议员田北辰反对有关改动，指改动明显是为服务北部都会区人口和跨境客，但现时北部都会区方案「十划都未有一撇」，改动是要弃50万现有屯门人口於不顾，况且，屯门沿岸和内河码头一带将来有很大发展，人工岛铁路项目须涵盖有关范围才有足够客源和效益。

「明日大屿」愿景是时任特首林郑月娥在2018年的施政报告中提出的大屿山发展计划预计在未来「数十年」以填海兴建人工岛和近岸填海的方式造地1700公顷，以解决港人住屋问题和发展经济，过程中，会兴建策略性交通基建及提升现有道路基建。

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