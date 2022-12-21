香港撤餐饮处所人数上限及快测要求 但新春烟花连续四年停止绽放

香港防疫政策

香港的武汉肺炎疫情虽已进入平台期，但由於死亡数字上升，港府仍然不愿意撤销所有防疫措施， 只是决定，由明(22日)天起再放宽部分防疫措施，包括撤销酒吧丶食肆等餐饮处所和宴会人数上限， 以及进入有关场所的快速测试要求；但仍维持限聚令丶疫苗通行证及配戴口罩的要求。

广告 继续浏览后续

香港单日新增确诊个案近日在1.5万宗上下浮动，最新公布的前(19日)天新增感染人数为14982人，九成四属本地个案；另外，当日再多33名患者死亡，令自去年底开始的第五波疫情的死亡人数累积至11030人。当中，安老院舍的死亡个案维持在较高水平，过去一星期便录得222宗死亡个案，较之前一星期上升约24%。

事实上，安老院舍的感染情况仍然严重，前日有再多31间安老院舍及10间残疾人士院舍呈报共88宗阳性个案，衞生防护中心传染病处首席医生欧家荣昨在记者会上指出，院舍近二丶三星期的确诊个案急升，当中四成六更是二次感染，但长者疫苗接种率高，多数是轻症个案，重症入院比例偏低，认为情况可以控制。

在医院负苛可控的情况下，港府明天起的两星期内放宽四项防疫措施，除取消表演场所及酒吧等表列处所的人数上限和顾客进入酒吧丶饮宴等场所的快测要求外，还允许市民在公众娱乐场所丶麻雀天九场所丶运动场户外场所饮食，但12人的限聚令丶口罩令及疫苗通行证等安排则维持不变。医务卫生局副局长李夏茵在记者会上强调，复常的方向不会改变，问题只是复常的速度有多快，而戴口罩的成本效益甚高，故放宽口罩令应是复常最後期才会做的一步。

不过，至少三名专家认为，限制公众地方人群聚集上限的限聚令等社交距离措施在防疫上已无意义，可以解除；至於疫苗通行证和口罩令，香港大学感染及传染病中心总监何栢良认为可在冬季疫情回落後取消。

虽然香港疫情已告稳定，但政府宣布，明年的农历新年烟花汇演将会取消，是香港连续四年未能举办农历新年烟花汇演。港府发言人解释，烟花汇演一般需时两至三个月筹办，故未能及时举行。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅