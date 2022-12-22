传中国1月3日入境「0+3」 港区人大常委促通关须安全有序

中国，香港，新冠防疫

随着中国放宽防疫措施，明年初恢复通关的消息不时传来，最新是香港卫视引述消息人士报道，下月3日起，入境中国内地将不用入住隔离设施，只须自我家居监察三天，即「0+3」，意味中国明年起将全面开放。港区人大常委谭耀宗亦表示，相信香港与内地「通关在望」，但忧虑人多生乱，呼吁须做到安全有序。而通关虽然可刺激经济，但亦有港人忧虑，通关会让内地人涌港购药和接种疫苗，令香港再现药物荒和疫苗荒。

广告 继续浏览后续

除在港亲中传媒香港卫视具体地提及1月3日中国全面开放外，传统左派报章《文汇报》今(22日)早再以头版全版报道通关消息，标题更由十天前的《通关有盼》，发展为《通关复常「快了」》，指多个口岸人气多了，且动作频频，包括香港铁路公司向罗湖及落马洲站口岸商户发出信件，表示会於下月3日至6日检查相关口岸商店的设备和运行情况；另外，据了解，入境处和海关等纪律部队将抽调逾千名人员，最快下周初返回各个出入境口岸；铁路相关工会亦透露，两丶三年前因口岸关闭而调往其他车站的员工，近日亦陆续被召回。

来自香港的全国人大常委谭耀宗昨日启程前往北京开会时回应记者提问中港全面通关安排时说∶「我是相信，通关是在望的」，各方面亦传来各项准备工作进行中，「希望通关前夕做好准备工作，以免一通(关)的时候，可能有很多人想同一时间去，如出现混乱就不好了，所以我希望安排妥当些，……要安全丶有序，唔好出现乱子。」

在北京，外交部发言人毛宁昨在例行记者会上被问及是否有计画进一步优化入境隔离措施时，没有正面回应，只表示，新冠疫情爆发近三年来，中方坚持统筹兼顾丶合作共赢，将因时因势为跨境人员往来提供更多便利。

在中港通关消息传来之际，商界大表欢迎，中港两地餐饮股昨亦大幅上升，港股收市升65点，报19160点，但成交淡静，全日仅录得693亿港元交易，是10月初以来的最低水平。

不过，有不同群组在转发中国传媒指复必泰疫苗已在港注册，内地居民可前往香港接种的消息时，不少回应都是忧虑，香港的二价疫苗加强针和必理痛可能会被抢光；一些移居外国者更打趣地问，须否由外地寄药回港。

中港疫情前，人员往来甚少限制，不少内地人来港抢购内地稀缺或品质保障不足的货品，不少商店和医院检查营业额大涨，但亦令香港一度出现「奶粉荒」丶孕妇的「产床荒」等问题，甚至造成中港矛盾。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅