小三通明年春节复航 首波优先开放金马民众

小三通议题

中央社报道，小三通分阶段启动复航，台湾陆委会今天（12月22日）在行政院会报告「金马地区民众春节交通项目」，首波开放以金马地区民众优先，但未包含台商中转。实施期间自明年1月7日至2月6日止。

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报道指出，两岸金厦小三通客运航线自2020年2月10日起，因新冠疫情停航至今，两岸皆无法通过小三通往来。

陆委会今天在行政院会报告「金马地区民众春节交通项目」，说明阶段性如何协助金马民众的春节交通安排，卫福部则报告金马地区医疗整备量能，另外，交通部报告盘整后的民众返台需求。

陆委会说，此次项目是在疫情风险可控下循序渐进恢复小三通，以春节项目作为试点，后续再进行滚动检讨，实施期间自明年1月7日至2月6日为止，航班申请采项目申请方式，搭乘旅客以金马地区的民众、陆配等为限，并由金马地方政府负责造册及管控。

陆委会并强调，专案执行将由相关部会及地方政府通力合作，做好整备工作。近期中国疫情升温且资讯不透明，相关机关一定会在作好防疫工作的前提下，执行上述专案，以确保台湾人的健康及安全。

行政院长苏贞昌今天也说，金马民众过年回乡团聚是重要习俗，但仍要注意中国疫情，且离岛医疗量能薄弱，要做好准备不能有破口；未来顺利成功，还可再进一步开放。

对于上述消息，不少金门陆配受访时表示激动、开心，因为终于可以去大陆探亲。

小三通是指台湾通过两个离岛金门和马祖，与大陆的厦门和马尾，进行“两门对开，两马先行”的直接通航、通商和通邮。小三通在2001年1月2日启动，但冠病疫情暴发后，从2020年2月10日暂停至今。

台湾从10月13日起开放边境，小三通并没有同步解封。

另外，金门县长当选人陈福海昨天参与春节疏运业务协调工作会议后也说，小三通复航以探亲与人道为需求申请，初步未规划台商中转模式，不会稀释运能。

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