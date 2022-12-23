传将在德国设厂 台积电：不排除可能性但尚无具体计划

台积电德国设厂计划

中央社今天12月23日报道称，据外媒消息，台积电可能在德国设厂，明年初将派团队前往德国，讨论相关事宜。台积电对此表示，不排除任何可能性，但目前没有具体计划。

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全球芯片龙头台积电除在美国及日本设厂，不断地扩大全球布局，国内外媒体也多次报道说，台积电将前往德国设厂；先前就传出台积电建厂评估小组已拍板将前往德国设立12吋晶圆厂。

中央社指出，金融时报与日经新闻今天报导，台积电目前正与关键供货商进行深度磋商，预计明年初派遣团队前往德国，讨论可能在当地设厂一事，包括德国政府所能提供的支持程度及当地供应链能力，以满足台积电需求。

据金融时报表示，台积电的首座位于欧洲的工厂厂址可能设在德国东部城市德累斯顿（Dresden），此举将使台积电能够利用该地区汽车行业蓬勃发展的需求进行发展。

德国媒体资本杂志早在今年10月就曾披露，德国经济部对台积电设厂事宜不予置评，但强调愿提供补贴，鼓励半导体业者在德国设厂。一名发言人表示，德国政府目标是“提升德国和欧盟的研发能力和产能，为供应链的多元化营造有利条件。”

对此，台积电表示，设厂地点选择有诸多考量因素，台积电拓展全球制造版图是基于客户需求、商机、运营效率和成本经济等多方面的考量，不排除任何可能性，但目前没有具体计划。一切以公司正式对外公告为主。

先前，台积电董事长刘德音也在法说会上指出，台积电持续评估各地点可能建厂方案，海外建厂以客户需求为主要考量，台积电已在美国及日本开始建厂，欧洲客户则比较少，目前继续评估中，没有具体方案。

中央社援引半导体业者指出，台积电已在美国与日本两地设厂，其中，美国亚利桑那州厂不仅将制程技术由5奈米提升为4奈米，并扩大投资3奈米，产能规模也扩增至月产5万片。与此同时，市场传出台积电获得特斯拉高级芯片大单，并且特斯拉成为美国新厂前三大客户。

另外，为因应美国及日本厂需求，台积电已外派工程师前往支持，业者表示，台积电未来若再前往德国投资设厂，人力方面恐将更加吃紧；营运获利压力也会因此进一步升高。

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