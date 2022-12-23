台积电德国设厂计划

传将在德国设厂 台积电：不排除可能性但尚无具体计划

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Flags of Taiwan and Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) are displayed next to its headquarters in Hsinchu, Taiwan October 5, 2017. Picture taken October 5, 2017.
Flags of Taiwan and Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) are displayed next to its headquarters in Hsinchu, Taiwan October 5, 2017. Picture taken October 5, 2017. REUTERS - Eason Lam
作者： 夏榕
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中央社今天12月23日报道称，据外媒消息，台积电可能在德国设厂，明年初将派团队前往德国，讨论相关事宜。台积电对此表示，不排除任何可能性，但目前没有具体计划。

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全球芯片龙头台积电除在美国及日本设厂，不断地扩大全球布局，国内外媒体也多次报道说，台积电将前往德国设厂；先前就传出台积电建厂评估小组已拍板将前往德国设立12吋晶圆厂。

中央社指出，金融时报与日经新闻今天报导，台积电目前正与关键供货商进行深度磋商，预计明年初派遣团队前往德国，讨论可能在当地设厂一事，包括德国政府所能提供的支持程度及当地供应链能力，以满足台积电需求。

据金融时报表示，台积电的首座位于欧洲的工厂厂址可能设在德国东部城市德累斯顿（Dresden），此举将使台积电能够利用该地区汽车行业蓬勃发展的需求进行发展。

德国媒体资本杂志早在今年10月就曾披露，德国经济部对台积电设厂事宜不予置评，但强调愿提供补贴，鼓励半导体业者在德国设厂。一名发言人表示，德国政府目标是“提升德国和欧盟的研发能力和产能，为供应链的多元化营造有利条件。”

对此，台积电表示，设厂地点选择有诸多考量因素，台积电拓展全球制造版图是基于客户需求、商机、运营效率和成本经济等多方面的考量，不排除任何可能性，但目前没有具体计划。一切以公司正式对外公告为主。

先前，台积电董事长刘德音也在法说会上指出，台积电持续评估各地点可能建厂方案，海外建厂以客户需求为主要考量，台积电已在美国及日本开始建厂，欧洲客户则比较少，目前继续评估中，没有具体方案。

中央社援引半导体业者指出，台积电已在美国与日本两地设厂，其中，美国亚利桑那州厂不仅将制程技术由5奈米提升为4奈米，并扩大投资3奈米，产能规模也扩增至月产5万片。与此同时，市场传出台积电获得特斯拉高级芯片大单，并且特斯拉成为美国新厂前三大客户。

另外，为因应美国及日本厂需求，台积电已外派工程师前往支持，业者表示，台积电未来若再前往德国投资设厂，人力方面恐将更加吃紧；营运获利压力也会因此进一步升高。

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