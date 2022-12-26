中国疫情处「海啸期」 港府为1月中与中国逐步通关作准备  专家吁把关

香港/中国/疫情通关

26.12 通关协调组召开首次会议, 特首李家超(图中穿红衣者)曾列席鼓励各政策局长上下一心, 其右为身兼组长的政务司长陈国基(政府新闻处图片)

在印度收紧中国和香港等五地人士入境安排丶要求该等地区人士入境必须进行核酸检测之时，香港获得北京的中央政府同意「逐步丶有序丶全面『通关』」，目标在1月中前落实，而包含所有政策局的「通关事务协调组」亦在圣诞日召开首次会议，商讨「通关」方案。因应中国内地疫情被指处於「海啸期」，不同的传染病专家均提出减低通关对香港医疗资源带来的负荷，建议包括要求入境者须先接种疫苗，并配以配额和核酸检测要求；向来港接种疫苗者收取费用等。

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来自香港的全国人大常委谭耀宗今(26日)早更在电台叩应节目进一步表示，相信香港与中国内地有望在明年6月全面通关，认为现时进度已较预期快。他又说，内地当局研判新冠病毒是传染性强丶杀伤力弱，当地疫情扩散程度与香港相若，双方正逐渐建立群体免疫。

香港疫情现时正处於高平台期，已经连续三天每日新增感染个案超过二万宗，昨(25日)午公布的最新单日感染人数为21255人，令於去年底开始的第五波疫情感染人数累积增至超过247.2万人；最新单日新增死亡人数亦上升至50人，令本波疫情的死亡人数累积至11249人。

就在香港感染人数冲破二万人之际，行政长官李家超於24日结束北京述职之行返港後宣布，已获得中央同意「逐步丶有序丶全面『通关』」，港府会即时联络有关单位，包括国家衞生健康委员会丶国务院港澳事务办公室丶广东及深圳市政府，以积极寻求共识方案，当中包括每日出入境人数丶先行通关的口岸等，再报请中央审批，目标是在1月中前落实。他强调，通关方案会兼顾两地疫情变化和风险管理，在尽量满足需求及安全有序的要求下，取得最有利的平衡，强调「一定要做到唔出乱」。

港府并即时成立「通关事务协调组」专责处理相关事宜，由港府第二把手的政务司司长陈国基带领，成员包括整个政府的15个政策局，而「通关组」亦随即在昨日举行会议。

数名与会者在会後於社交平台上发帖，当中，身兼组长的政务司长陈国基指出，正「争分夺秒丶双轨并行」地推进通关筹备工作，一方面是召开会议，就口岸运作丶交通配套丶风险管理等不同环节商讨并协调所需准备工作；另一方面，亦已与中央丶广东省和深圳市相关单位联系，共同向逐步丶有序丶全面「通关」的目标迈进，期求尽快拟订一套稳妥的「通关」方案，并就各所涉环节做好准备。

因应内地疫情在放开封控措施後爆发，公众忧虑通关会增加香港的医疗负担，本身是医生的行政会议成员林正财向传媒表示，相信通关会有序推行，配额会逐步增加，并平衡香港医疗系统的承担能力。他同时建议港府研究善用私营医疗服务，以应付通关後增加的医疗需要，包括鼓励更多私家诊所提供新冠口服药，并加强宣传，以免旅客涌往公立医院的急症室求诊。

另外，香港大学医学院生物化学系教授金冬雁今早在电台节目指出，内地公布的疫情与实际数字相差数以千倍或万倍计，形容当地疫情目前处於「海啸期」，下月与内地通关对香港的疫情肯定有风险，然而，根据港大公共卫生学院研究推算，近日本地阳性人数占整体人口比例约2至3%，即每日有约15至20万名感染者，假设内地输入的数字每日有数百宗，对本地风险影响十分轻微，1000宗以内的输入个案对本地医疗系统而言，并非不可承受。

他估计，通关初期，人流应该不多，而内地旅客主要来港购买药物丶接种疫苗，呼吁政府作好准备，包括设立配额；内地人士入境的检测要求与海外人士看齐，即入境前後须进行两次核酸检测，抵港後连续五日均要进行快测，以阻截少数「漏网」的阳性个案；优先确保本地止痛退烧药物供应充足；考虑到部分内地旅客以接种新冠疫苗为目的来港，建议向在港接种疫苗的非本地居民收费，以免浪费公帑。

另外，身兼港府专家的中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌亦认为，应划一海外和内地人士来港的核酸检测要求，并对内地人士实施「疫苗通行证」，即须接种至少三针疫苗才可进入指定场所，同时配合通关配额，相信能减低通关为本地医疗带来的负荷。

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