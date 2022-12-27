法媒也在问 台湾能抵御中国吗？

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由于对全球地缘政治的巨大影响，台海局势牵动全世界的注意力。台湾是否会成为亚洲的乌克兰？能否顶得住中国可能的侵犯？等问题都成为关注和讨论的焦点。

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费加罗报的社论再次提出这个问题，并指出，台湾会成为亚洲的乌克兰就是美国所担心的情况。随着战争在欧洲的门口肆虐，美国正在呼吁其西方盟友跟随它在亚洲的支点，以对抗中国的领土欲望。北京上周末在台湾海峡的武力展示再次点燃了人们对其武力夺回这个岛屿的担忧。据美国五角大楼称，为入侵台湾进行装备和训练，人民解放军已接到在2027年做好准备的命令。这也恰好是习近平第三任期结束的时候。

作为自毛泽东以来最独裁、最强大的领导人，习近平希望在历史上留下印记，并发誓要比前任舵手做得更好，在其统治期间 或"不惜一切代价 "夺回台湾。

这篇社论指出，最重要的是，台湾开始成为独裁者极权主义地平线上的一个污点，独裁者在上一次中共代表大会上给出了一个新的专制主义转折。但台湾这个亚洲小龙已经上升到全球第15个经济大国的行列，并且自20世纪80年代的政治改革以来，建立了自己的民主模式。因此，就与习近平的儒家社会不适合民主的论调相矛盾。

但现在的问题是，台湾是否有足够的实力来抵御中国？作者是观点是，台湾正从不畏强敌，与俄罗斯军队对抗的乌克兰人那里得到启示，并准备独自面对中国......同时，由于乌克兰战争的教训，台湾得到了来自华盛顿的大量军事援助，目标更加明确：减少船只和重型设备，增加导弹以阻止解放军的进攻。

文章最后指出，但中国这条龙并不打算放弃，因为它感到生存受到了威胁。

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