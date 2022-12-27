白宫：中国在台湾周边军事活动有误判风险

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台湾国防部12月26日发布消息称，从25日上午6时起到26日上午6时止，侦测到解放军军机71架次，以及军舰7艘次持续在台湾周边海空域活动。据美联社报导，美国国家安全委员会的一名官员称，中国在台湾周边的军事活动是“破坏稳定的，有误判的风险，并破坏了地区和平与稳定”。

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报导指，美国国家安全委员会的一名未被授权透露姓名的官员表示，“美国对台湾海峡两岸的和平与稳定有着持久的利益。我们将继续协助台湾保持足够的自卫能力，这符合我们的长期承诺和我们的一个中国政策。”

美国第七舰队26日通过推特介绍称，“尼米兹号航母打击群在菲律宾海进行常规行动。该航母打击群由舰艇、潜艇和航空队组成，每天出动逾100架次，打击范围为逾500海里。她在海上的续航能力...是无限的。就像她的名字一样，尼米兹号致力于实现自由开放的印度-太平洋。”

12月25日，解放军东部战区位台岛周边海空域组织诸军兵种联合战备警巡和联合火力打击演练。东部战区新闻发言人施毅陆军大校表示，“这是针对当前美台升级勾连挑衅的坚决回应。战区部队将采取一切必要措施，坚决捍卫国家主权和领土完整。”

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