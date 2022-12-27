面对中国威胁 台湾延长义务兵役期至一年

台湾延长兵役期

台湾总统蔡英文今天（12月27日）宣布，由于来自中国的威胁越来越大，台湾的义务兵役期限将从目前的四个月延长至一年。路透社报道称，蔡英文总统在新闻发布会上说：“只要台湾足够强大，它就会是全世界民主自由的家园，不会成为战场。”

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法新社援引台湾总统蔡英文在新闻发布会上说：“目前四个月的兵役不足以应对不断快速变化的形势”，“我们决定从 2024 年起恢复一年兵役”，她补充说。这项改革将适用于 2005 年 1 月 1 日之后出生的所有男性。

法新社续称，拥有 2400 万居民的民主岛屿台湾一直生活在中国入侵的威胁之下，中国认为台湾是其领土的一部分，有朝一日会被收复，必要时还会用武力收复。

这一消息是在中国在台湾附近举行的军事演习两天后宣布的，北京表示，这是为回应华盛顿和台北之间的“挑衅”和“勾结”而组织的。

蔡英文总统重申：“没有人想要战争……但是，我的同胞们，和平不会从天而降。”

在中国国家主席习近平的领导下，随着关系恶化，北京加大了对台湾的军事、外交和经济压力。中国侵台的可能性也越来越让西方和中国的许多邻国感到担忧。

习近平在 10 月第三次连任中国领导人后，明确表示：“统一”台湾不能等到子孙后代。自 1949 年中国内战结束以来，中国大陆和台湾一直处于分离状态。

法新社指出，据五角大楼估计，两岸如果发生冲突，台湾陆军只有 88,000 名士兵，而北京有 100 万名。此外，北京在军事装备方面也有相当大的优势。

台湾此前加强了对预备役人员的训练，并增加了战斗机和反舰导弹的采购，以加强其防御能力。 但专家表示，这还不够。

在这个多山的岛屿成为一个进步的民主国家之前，曾经不受欢迎的义务兵役制度是由军事独裁统治引入的。

台湾上届政府将其从一年缩短为四个月，宁愿发展一支新兵部队。但最近的民意调查显示，超过四分之三的台湾人认为这段时间太短。

由于财政激励不力，台湾军方也在努力招募和留住全职人员。

法新社说，蔡英文强调出，延长兵役的决定“是无比困难的决定，但身为三军统帅，为了让台湾永续生存，这是无可回避的责任。”

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