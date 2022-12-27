香港往中国城市航班搜寻量亦升逾5倍

香港航班

对於当局的宣布包括有序恢复出境旅游，不少民众随即急急上线搜查机票和签证安排。 根据中国传媒报道，消息发布後15分钟内，旅游平台的国际机票搜索量以倍数增长，例如「去哪儿」的相关搜索量增长7倍丶「同程」增加8倍半，而「携程」则在半小时内大增10倍。另外，「同程」平台的签证搜索量亦瞬时增长10倍。

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目的地方面，「去哪儿」平台数据显示，热门目的地为泰国丶日本和南韩；携程平台则依次以澳门丶香港丶日本丶泰国丶南韩丶美国丶新加坡丶马来西亚丶澳洲和英国为多。至於出境游的主要搜索用户，「同程」平台显示是来自於北京丶上海及广州三地。

入境方面，机票搜寻量亦大升。据「携程」平台数据，中国内地宣布取消入境隔离要求後半小时，香港往内地航班搜索量按周急升5.21倍；而搜索量最多的五个目的地依次为上海(增10.4倍)丶北京丶杭州丶成都及南京(增4.1倍)。

但分析指，由於全球主要经济体控制通胀水平，出境游整体机票和酒店价格因设施和人力恢复须时，短期内难以回落，尚需一些时间才可望回落至疫情前的水平。

另外，申请签证亦可能成为难题，首先是中国护照新办或者过期换证仍以商务丶留学丶探亲等为先；二是受疫情影响，多间外国驻华使领馆人手不足，导致办理签证需时。

中国武汉2019年底爆发新型肺炎，昨晚突然宣布改为新型冠状病毒感染，并放宽防疫措施，国务院联防联控机制解释，中外专家普遍认为，新冠病毒变异大方向，是更趋向於上呼吸道感染及更短潜伏期，将在自然界长期存在；虽然感染Omicron变异株人数多，但无症状感染及轻症占超过九成，重症及病亡率极低，加上中国累计已接种超过34亿剂新冠疫苗，3岁以上人群全程接种率超过九成，因此已具备调整为「乙类乙管」的基本条件。

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