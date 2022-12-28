中国人大将就海外律师处理香港国安法事宜作出规定 望周五有眉目

香港国安法

因壹传媒主席黎智英聘用英籍御用大律师敖云天(Tim Owen音译)触发的《港区国安法》释法争议，昨(27日)早有阶段性发展，就是国务院港澳办主任夏宝龙正式向人大常委会提请解释该法「有关条款」，至於提请释法的内容会否比港府要求就国安法案件聘用海外大律师事宜的范围阔，以至官方立场如何等问题，均须等待本周五常委会议结束後才有分晓。

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根据新华社报道，十三届全国人大常委会第三十八次会议昨日上午在北京人民大会堂举行第一次全体会议，在人大委员长栗战书主持下，听取了多项议案，当中包括之前没有包括在议程内的「国务院港澳事务办公室主任夏宝龙受国务院委托作的关於提请解释香港特别行政区维护国家安全法有关条款的议案的说明」。

报道没有提及「说明」内容，会否如亲北京人士所言般，释法范围大於港府要求的国安法案件能否聘用海外律师处理，来自香港的人大常委谭耀宗会後表示，现阶段不能够透露内容，要留待星期五会议结束後，才能作出回应。列席的基本法委员会副主任谭惠珠亦拒绝评论，只是说，希望常委会今次会期能解决问题，认为相关问题早日处理，有助控辩双方有更多时间备案。

港府上月底提出的要求，是就「根据《香港国安法》的立法原意和目的，没有本地全面执业资格的海外律师或大律师，可否以任何形式参与处理危害国家安全犯罪案件的工作？」向中央建议提请全国人大常委会解释。

曾撰文质疑「有要求释法，释哪一条」的香港特区政府首任律政司长梁爱诗，在被问及人大常委会就《港区国安法》释法事宜时，昨向《明报》表示，不知道释法内容，但如果法律不清楚，人大常委会可补充或修改法律，认为是应该的，尤其国安法解释权是在人大常委会。梁爱诗之前用白纸黑字写下的意见，主要是支持香港最高级的终审法院驳回港府反对黎智英聘请海外律师的上诉。

由港澳办成立的港澳研究会，其顾问刘兆佳估计，中央政府可能会把处理范围扩大至「什麽律师才能处理国安法审讯问题」，以确保审讯过程不干扰国家安全，意即如何确保相关律师可取信於中央。

全国侨联副主席卢文端日前曾在报章撰文，指人大释法不可能只考虑国安法案件可否聘请海外律师的问题，会结合「完善特别行政区司法制度和法律体系」，确保国安法准确和贯彻实施，并尽可能使本来可在香港司法体系内解决的问题，毋须再通过人大释法解决。

提交报告并要求国务院提请人大释法的李家超，以香港行政长官及特区维护国家安全委员会主席的身份在新华社发出报道後表示，欢迎并感谢中央接纳他的建议，把释法议案列入人大常委会议程，他热切注意人大常委会的审议结果。

港府上月底向港澳办提交报告，要求人大常委会就国安法释法，但迟迟未有进一步消息，以致有评论指，北京政府可能不会就国安法释法，要求港府在香港体制内解决；甚至近年言论亲建制的终院前常任法官烈显伦亦撰长文，以「香港司法独立存亡受威胁」为题，表示对港府提请释法之举感到意外，指港府这是寻求司法面貌彻底改变，把议题升级至这程度，很难见到开心结局；而一旦释法推翻法院决定，将严重损坏司法独立，香港高度自治亦会被破坏，後果无法估计。但其间仍有不少建制派人士支持人大常委会释法。

黎智英涉嫌违反国安法一案，港府三度阻挠他聘用英国御用大律师敖云天失败而要求人大释法，但因人大未有消息而令案件审讯日期由本月1日开审，延至明年9月。

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