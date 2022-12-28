中国赴港签注下月8日起复办  药厂即登记到港注射疫苗  业界吁收费减冲击

香港通关

随着中国宣布下月8日起「通关」，移民管理局亦决定，由该日起，有序恢复办理中国内地居民旅游丶商务赴港签注。不过，香港政府仍未就有序通关方案拍板，而不同的出入境配额建议中，最高是每天10万人次；而内地有药厂更已开始为到港接种复必泰疫苗进行登记，让港人更忧虑通关後会迎来「抢药抢针」潮。

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中国移民管理局昨(27日)午公布，因应疫情防控新阶段新形势新要求，下月8日起，会有序恢复受理审批中国公民因出国旅游丶访友申请普通护照；恢复办理内地居民旅游丶商务赴港签注；恢复受理审批外国人申请普通签证延期丶换发丶补发，以及执行过境免签政策；恢复口岸签证签发丶一定时间内免签入境和临时入境许可；以及逐步恢复陆路口岸的客运通关丶边民通道的旅客和边民出入境。

获得签注後，赴港内地居民可能仍须受限於每天入境人数限制，但由政务司司长带领的「通关事务协调组」仍未公布有序通关方案，包括是否要求内地人入境须持核酸检测阴性报告和人数上限等，以人数上限为例，亲北京的工联会，其立法会议员黄国建议，按照紧急需要丶经商丶家庭团聚等优先次序，每日至少1万个配额通关；立法会最大政党的民建联议员陈恒镔则认为，每日配额可定於2万；田北辰议员则期望，首阶段限额为每天10万人，认为这限额既可满足三年未能探亲的需求，又在香港的核酸检测能力丶跨境交通配套及两地医疗体系的负荷之内。

另外，香港大学感染及传染病中心总监何栢良今早在电台节目建议，通关初期将入境香港的配额优先预留予已完成接种三针的人士，相信可把对本地医疗系统的影响减到最低，因为完成接种三针者，九成八以上确诊後病情轻微。

然而，在满足通关需求之外，不少港人既忧虑打开大门会迎来内地的变种病毒，又担心盛传防疫药物不足的内地人会涌港抢购医治发热和感冒的药品，事实上，部分地区不少药房用於退烧止痛及伤风感冒的必理痛已售罄，连锁药店万宁和屈臣氏已下达限购令，最新是分别每人限购2盒和3盒。

在香港药品供应吃紧之时，刚於上星期获港府注册丶可供应香港私营医护服务的复必泰和科兴疫苗，当中的复必泰二价疫苗已开放让中国内地居民登记赴港接种，事缘复必泰的中国代理商复星医药，其旗下的复星健康昨日宣布，开放内地人赴港接种复必泰二价疫苗接种意向登记，预约成功後，可在两地正式恢复通关後在香港自费接种。

复星公告详列什麽人适合接种复必泰二价疫苗以及时间间隔等条件，但未有打针的价钱和具体地点等资料。而用户只须输入姓名丶年龄丶染疫纪录等资料，便可登记，但成功登记意向不代表成功预约接种，至於如何才能成功预约，网站未有进一步阐明。另外，亦有私家医院接获非本地居民查询来港打针的资料，但因未有通关资料而未能作出具体安排。

对此，香港医院药剂师学会会长崔俊明表示，中国内地目前只有灭活疫苗，未有二价疫苗，加上内地疫情严峻，Omicron(奥米克戎)病毒肆虐，相信通关後，会吸引一批有经济能力的内地人来港接种，但由於属於的人市场，应不会影响政府为港人购买的190万剂二价疫苗，但须监察公营市场的疫苗供应量会否因私人市场需求急增而受影响。

他在电台节目上指出，内地人来港接种疫苗，或多或少会加重香港医疗系统的压力，短期甚至可能超出本地的社会配套能力，认为内地人在通关後来港打针，必须收费，港府应表明不会免费提供疫苗或药物，否则会吸引更多人来打针甚至治疗，加重医疗负担。

港府则表明，在政府疫苗接种计划下，复必泰二价疫苗和儿童及幼儿配方疫苗将优先免费提供予香港居民接种，非香港居民将继续获免费提供复必泰原始病毒株疫苗和克尔来福疫苗。另外，曾在香港接受新冠疫苗注射或已持有政府疫苗接种计划预约登记的非香港居民，仍可选择免费接种复必泰二价疫苗和儿童及幼儿配方疫苗。

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