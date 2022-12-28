大陆疫情扩散台湾决定由中国返台者在机场强制快筛

新冠疫情感染

针对大陆宣布解封，导致疫情快速扩散，再加上大陆入出境也将从1月8日起大松绑，台湾方面预估，春节期间至少将有三万名台湾民众将从大陆返台过年，必须严加防范，台湾行政院扩大防疫会议今天拍板，将尽速针对大陆入境台湾的旅客实施新冠肺炎筛检。

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台湾流行疫情指挥中心今天在扩大防议会议中报告指出，中国本土疫情严峻，各地疫情持续上升，热区以各大城市为主，估计将陆续从12月底到明年1月达到第一波高峰。加上春节返乡人潮，将可能使疫情从城市向农村地区扩散，整体疫情可能持续超过三个月。

台湾疫情指挥中心也说，中国从明年1月8日起，针对染疫者不再实行隔离措施，也取消入境后核酸检测，因此台湾应采取积极措施，加强维持边境管理。

指挥中心表示，台湾本周确诊数比起上周已经连续两天增幅7000例，由于两岸往来频繁，虽然还没有观光客入境，仍建议尽快针对从中国入境的旅客进行采检。

行政院长苏贞昌在会中拍板同意疫情指挥中心的提议，实施日期由指挥中心决定，他并指示所属，今天就协同相关部会盘点医疗量能，在机场规划硬设备，并应考虑明年1月7日将实施的「金马地区民众春节交通项目」的执行措施是否也要相应调整。

台湾的中国医药大学附设医院副院长黄高彬赞成在机场针对大陆抵台旅客实施强制快筛。他说，台商或陆配如果快筛呈阳性，应比照台湾民众，回到住处居家隔离。他也提醒，从大陆入境者大多接种科兴、国药等疫苗，回到台湾后，应追加接种BNT、莫德纳等疫苗，或是次世代疫苗。

阳明交通大学医管所兼任副教授洪子仁则说，中国大陆在病毒防疫路径及思维与台湾及世界各国一样，但大陆把过程压缩在极短时间内完成，势必提高染疫和死亡人数，增加医疗量能负担；他预估大陆这波疫情，到明年二月将有四亿两千万人感染，近百万人死亡，要如何控制感染人数，是目前大陆最重要的挑战。

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