美国务院批准对台出售“火山反坦克布雷系统”

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美国国防部国防安全合作局（DSCA）12月28日宣布，国务院已经批准可能向台湾出售“火山反坦克布雷系统”（(vehicle-launched anti-tank mine-laying systems）及设备，总额约为1.8亿美元，并即日进行知会国会程序。这是继12月6日之后，拜登政府月内第2次批准对台军售。

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据中央社报导，这次军售的主要项目包括“火山反坦克布雷系统”、10吨重型增程机动战术卡车（M977A4 HEMTT）、M87A1布雷罐、M88罐装训练弹药（练习用假弹）、M89训练弹药（测试弹）与相关设备、操作与维护培训等。

美国国防部国防安全合作局称，“这项拟议的销售通过支持受方继续努力使其武装部队现代化并保持可靠的防御能力，符合美国的国家、经济和安全利益。拟议的销售将有助于改善受方的安全，并协助维持该地区的政治稳定、军事平衡和经济进步。”

12月6日， 美国国务院批准向台出售总金额逾4亿美元的飞机标准零部件和有关装备共两笔军售，总金额为4.28亿美元。

报导指，台湾总统府29日发布新闻稿表示，这是拜登政府任内第8度，也是今年第7度宣布对台军售。感谢美国政府依照《台湾关系法》及“六项保证”，持续落实对台安全承诺。

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