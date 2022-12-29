香港今起几乎尽撤防疫措施 入境毋须检测 惟留口罩令

香港新冠疫情

随着中国决定下月8日「开关」， 香港政府亦突然决定，取消大部分防疫措施。由今（29日）天起，旅客入境香港前毋须进行核酸检测丶出入场所毋须持有疫苗通行证丶公众地方聚集人数不再设限丶密切接触者毋须隔离检疫等，但会维持口罩令。流行病学专家高本恩教授认为，是次放宽措施不会构成任何额外风险，尤其是撤销检疫令。

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香港疫情仍在高位平台期，单日新增感染个案在二万宗上下浮动，前天的单日新增阳性个案有20865宗，输入个案占5.6%；另多59人死亡，令自去年底起的第五波疫情共计有11408人死亡。事实上，撇除快测的核酸阳性个案计算，其七天移动平均数字仍在上升，以截至昨天的七天内，每天平均有 4817.6宗阳性个案，较之前一个七天(即12 月 15 日至 21 日)的每日平均宗数上升三成。

面对上述数字和港府卫生官员日前仍在警告确诊数字迅速上升，甚至四天前仍强调要保留疫苗通行证，特首李家超昨天宣布大幅放宽防疫措施时，被传媒质疑是政策大转弯和看北京脸色行事，特首没有正面回应，只是强调，半年来一直在准备，决定「绝非突如其来」，且由高疫苗接种率和感染而建成的防疫屏障较为广泛及整体，有信心风险可控，而放宽亦是回应社会诉求，并期望藉此向外界发出香港已复常的信息。

根据港府公布，对外而言，今日起会撤销所有抵港人士抵港後的核酸检测要求，但会「建议」他们抵港後连续五天丶每天进行快速抗原测试。入境前，他们均须於航班预定起飞时间或预定抵港时间前24小时内进行快速测试丶或於48小时内进行核酸检测，并在取得阴性结果後方可来港。有关检测结果可自行上报卫生署或保存90日以备港府人员查核。

在香港本土内，港府亦取消大部分防疫措施，包括取消检疫令及不再界定密切接触者，改为向密接者发出健康措施建议；另亦取消包括公众场所不得有超过12人聚集的限聚令等社交距离措施，但维持口罩令。与特首一同出席记者会的医务衞生局局长卢宠茂解释，维持口罩令是要避免市民冬季受新冠和流感夹击引起严重病症，并可保障本港医疗系统。

本地专家普遍认为，是次放宽不会构成额外风险，当中，香港大学公共卫生学院流行病学讲座教授高本恩(Benjamin Cowling)指出，当中尤以撤销检疫令的影响轻微，因为港府早前已无法界定所有密切接触者，只要求同住家人检疫，故检疫令对防止传播成效不高。

至於撤销进入场所须持疫苗通行证的要求，不少专家早在在今年7丶8月时已提出，指香港混合免疫屏障已足够，但港府坚拒，令饮食和娱乐界叫苦连天，即使在上周六，卢宠茂仍坚称长者和幼童的接种率低为由而拒绝撤销疫苗通行证。但在昨天，卢以「已建立稳固防疫屏障」为由而撤销，但接种率在这四天内未有明显改变。根据卫生署数据，截至昨晚，12岁或以上市民的第三针接种率为83.2%，其中年满80岁长者的第三针接种率为63.53%，较上周六增加0.11个百分点，较三个月前亦只微升7个百分点。至於3至11岁的幼童，第三针接种率为30.62%，三个月间亦只升了7.37个百分点。

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