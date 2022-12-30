美宣布售台车载型陆上布雷系统台湾总统府表达感谢

军售

美国国防安全合作署(DSCA)28日晚间宣布，国务院批准卖给台湾几套车载型陆上机动布雷系统跟相关设备，金额约1亿8000万美元，行政部门已经通知国会。据了解，台湾陆军在今年初，已经编列新台币49亿元，计划对美采购陆上机动布雷系统及地雷，而美方宣布的金额，折合台币约55亿4千万元。

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这是拜登政府今年度第一次对台出售新的武器系统，美国国务院去年曾宣布，以军售方式提供台湾所没有的M109A6自走炮，后来以生产线排挤为理由，喊停这项军售；接下来的六次军售都是作业维持。

根据美国国防安全合作署宣布的内容，将卖给台湾几套系统、卡车、反坦克地雷跟训练弹等，这次军售也包含技术服务与后勤支持，包含一名技术代表提供两年的常驻服务，以及未来五年内，如果需要的话，美国政府代表和承包商将前往台湾，协助设备的装设、训练和计划管理。

台湾总统府发言人张惇涵表示，这是拜登政府任内第八度，也是今年第七度宣布对台军售。这次军售项目具备高机动性的布雷效能，将有助于提升台湾的不对称战力，总统府表达感谢。

台湾国防部则指出，美国持续提供台湾防卫性武器，是维持区域稳定和平的基础。台湾外交部也表示高度欢迎，感谢美国持续落实对台湾的安全承诺。

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