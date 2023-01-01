台湾总统蔡英文愿向中国提供援助应对新冠感染激增

台湾/中国

据法新社台北报道，台湾总统元旦向北京伸出橄榄枝，表示愿向中国大陆“提供必要的援助”，以应对冠状病毒感染的激增。但她同时指出，中国在台湾附近的军事活动无助于和平与稳定。

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据中央社1月1日台北电，台湾总统蔡英文在元旦表示，“我们看到近来中国升温的疫情状况，只要有需要，基于人道关怀的立场，我们愿意提供必要的协助，帮助更多人走出疫情，有个健康而平安的新年”。

对于台湾如何保护自己免受中国疫情冲击，蔡英文说，“许多国家升高相应措施，防止疫情扩散，依照最情况、专家指引，从今天起（1月1日）到1月31日止，台湾也会启动相关防疫措施，确保民众健康”。

对于中国国家主席习近平谈“两岸一家亲”，蔡英文说，解放军的活动无助和平。她还说，去年8月，中国在台海周边的大规模演习，世界瞩目，而我们沉稳应对，让世界看到，台湾的坚韧和捍卫自由的决心。

蔡英文说，“从疫情到全球政经变局，两岸正经历许多同样的挑战，而战争从来都不是解决问题的选项，只有对话、合作，共同以促进区域的稳定发展为目标，才能够让更多人得到安全和幸福”。她还表示，“台海的和平稳定，是区域内各方的共同责任，也是所有人的共同期待”。

据法新社说，习近平在周五的另一次讲话中表示，北京要坚决打击分裂分子实现'台独'的企图，以及外部势力对此的干预。

2022年，随着北京加强对台湾的军事、外交和经济压力，台湾和中国的关系恶化。当年的8月，北京在该岛附近举行了大规模军事演习，以抗议当时的美国众议院议长南希-佩洛西对台北的访问。

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