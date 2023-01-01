败选冲击民进党可能以「和平保台」取代「抗中保台」

台湾/政治

民进党代理党主席陈其迈（左）与2022年大选检讨小 组召集人郑文灿（中）2022年12月28日齐聚民进党中央，向外界说明选后检讨报告内容。右为民进党代理秘书长林鹤明。

民进党九合一大选惨败，「抗中保台」的两岸论述成为检讨项目之一，检讨小组召集人郑文灿选后曾说过，民进党两岸论述要调整；近来包括副总统赖清德、代理党主席陈其迈更不约而同地抛出「和平保台」的新名词，取代「抗中保台」。民进党人士表示，两岸论述并没有根本性改变，但在宣传上微调，降低冲突感，诉诸和平是最终目的，的确已在党内逐渐成为新共识。

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「和平保台」这个用词出自赖清德上月24日在高雄的党员说明会上，他当时主张，台湾是热爱和平的国家，如果没有任何一个威权国家来侵略并吞台湾，很希望大家能够和平相处；12月28日民进党公布败选检讨报告当天，代理党主席陈其迈在记者会上回答两岸议题时，同样使用「和平保台」的字眼。

民进党人士表示，两岸论述可区分为对外论述和对内宣传两大区块。对国际传达的部分，无论赖清德或郑文灿，关于两岸论述言必称将遵循以「四个坚持」为基础的蔡英文路线，这点在九合一选举过后没有改变，可预期民进党的两岸论述，在后蔡英文时代仍然会有高度延续性。

不过这位民进党人士也指出，立即微调的部分，主要是在对内宣传上。检讨报告虽然以「被在野党操作为战争恐惧」为理由，解释抗中牌失灵的原因，但内部会议中仍清楚地指出，没有察觉到俄乌战争后的社会氛围已经有所不同，民众担心战争风险的心理已经大增，继续主打对抗性强烈的口号作为标语，是这次选战的重大失误。

民进党人士说，郑文灿所说「民进党两岸论述要调整」实质内容，与赖清德、陈其迈所说的「和平保台」概念不谋而合，同样都是要降低对内宣传的两岸对抗性，更强调蔡英文路线不是代表要与对岸对抗，最终目的是和平。

这位人士表示，当前民进党正值主席改选之际，两岸路线宣传标语出现微调，并不是在正式会议讨论出的结论，相关议题仍要等新任党主席上任后，府院党之间会有更聚焦的讨论，但从几位民进党下一接班梯队要角的发言，两岸论述要降低对抗性的大方向，已经隐约成形。

海基会前董事长洪奇昌表示，民进党近年来惯于口号式地阐述严肃议题，在香港反送中时抛出的是「今日香港，明日台湾」；俄乌战争时也是同样方式加以简化。如今提出「和平保台」堪称如出一辙，但两岸议题是需要更全面与社会沟通、对话的议题，如同兵役调整政策，蔡总统要详细和民众说明，这就是和平要付出的代价，民进党究竟要如何「和平保台」，要拿出实质论述，并对社会详加说明。

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