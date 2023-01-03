中港股市占全球新股集资榜三甲 香港明年更有机会翻倍

香港/股市

2022年，中国的上海丶深圳及香港股市的新股集资额依次占据全球头三位， 但香港仍未能恢复在2021年的表现。

中国经济发展去年虽因疫情而备受质疑，但在加息冲击资本市场以致新股上市集资活动明显放缓的情况下，中国的上海丶深圳及香港股市的新股集资额依次占据全球头三位，合共占去全球集资额1795亿美元(下同)的54%。而受惠中国新上市规则的香港，今年新股集资额将会大幅反弹，四间大会计师行预期，新股集资额有望按年升八成至1.3倍不等。但即使如此，仍未能恢复香港在2021年的表现。

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全球去年只有一千三百多宗新股上市，共集资1795亿美元，集资额按年大跌逾六成。根据国际市场信息公司Refinitiv的数据，在新股集资大缩水之际年，一向五甲不入的中国股市去年独领风骚，位居冠军的上海股市，有118间新公司上市，集资296.3亿美元；排第二位的深圳股市，为144间新公司集资247.1亿。

至於去年上半年表现不佳的香港，在最後一个交易日有五间公司上市而令它可继续保持季军之位，但数额与冠丶亚军差近一半，只为75间新公司上市而募集到126.9亿，集资额只及前年的29.5%，即大跌七成，创2012年以来的新低。

但香港的表现仍比传统新股上市集资胜地的美国为佳，前年上市集资冠军的美国纳斯达克股市，去年因集资额重挫九成半而跌出十大，以88间新股上市集资52.9亿而位居11位；而纽约股市则以集资近28亿而在全球排第15位。

至於南韩则以集资112.1亿而被挤至第四位，主要归功於全球集资最大额的LG新能源(LG Energy Solution)去年初上市时集资107.5亿；全球排第五位的沙特证券交易所，可说是集资新贵，它与晋身第八位的杜拜金融市场和排第九位的阿布扎比证券交易所，在国营事业及大型综合企业上市支持下，在头十位中占去三席。

香港四大会计师行之一的安永指出，传统新股市场为环球金融中心，较易受外围经济及环境因素影响，而去年因应股市调整，企业估值受损，以及缺乏大型新股上市，集资表现难免失色。但随着各地央行加息步伐减慢，市场及企业估值将会修复，传统新股市场能够快速复苏，相信纽约交易所丶伦敦证券交易所今年将有力争取较高位置，届时中东市场将难以匹敌。

香港四大会计师行均看好本地股市今年的新股集资前景，主要受惠於市场好转和中国上市新规出台。当中，德勤会计师行料集资额可回升逾倍至2300亿港元(折算约294.5亿美元)，罗兵咸永道丶安永则预测集资额会回升至2000亿港元，毕马威则料有1800亿港元，按年升幅由1.3倍至81%。但即使以最乐观的德勤的估计，今年的集资额亦只及2021年的429.6亿美元的七成左右。

为了吸纳更多公司来港上市，香港去年提出多项新的修订，包括扩大两地股票互联互通范围，并确认来港主要上市外国公司可纳入港股通；以及修订《上市规则》丶引入「特专科技公司」谘询，容许新规则今年适用於五大特专科技行业的公司，包括新一代信息技术；先进硬件；先进材料；新能源及节能环保；及新食品及农业技术。

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