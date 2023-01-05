中港8日起通关 每天可有12万人往来 要先核检但毋须接种疫苗

中港通关

中国内地和香港将於本月8日(星期日)起恢复通关，每日北上的港人和南下的陆客各有6万个名额，限额内人士持有48小时核酸检测阴性结果，即可经7个口岸获得入境；回程人士不受限额限制。通关首阶段将不包括最常使用的罗湖口岸和高速铁路，跨境学童亦不获优待，要在第二阶段才会进一步开放。

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中国国务院联防联控机制综合组今(5日)午宣布，8日起优化中国内地与香港和澳门的通关安排，由香港入境人员，可凭48小时内酸检测阴性结果入境，过关时将结果填入海关健康申明卡即可入境，并进入社会面，毋须检疫；若有异常或出现发热等症状人员，则由海关进行抗原检测。阳性的无症状感染者或轻型病例，可采取居家丶居所隔离或自我照护。

当局又宣布，在逐步恢复水丶陆丶空口岸客运时，会取消对港澳航班的客座率限制，并逐步增加航班数量，亦会逐步恢复办理内地居民的赴港签注。至於由澳门入境人员，如7日内无外国或其他境外地区旅居史，无需检测证明，其他检疫措施维持不变。

为此，澳门宣布，由星期日起，由中国丶香港或台湾入境者，毋须出示检测证明，由台港或中国以外地区入境澳门者，若欲前往中国，须出示48小时内核酸检测阴性证明。

预约网页今晚开通 高铁最迟15日复运

香港特首李家超下午率领多名司局长召开记者会宣布细节，李家超指出，首阶段陆路将先开三个口岸，分别是可接待3.5万人的落马洲支綫/福田口岸丶1万人的深圳湾口岸和5000人的文锦渡管制站；另外，从中港客运码头丶港澳码头丶港珠澳大桥和机场等口岸入境者，虽不设名额，但会受有关交通工具的运力限制，每天约为一万人；两者合计，每天从香港北上内地的人数约为6万人。他举例称，以此计算，两个月便可让占香港人口一半的360万人北上。政府会密切留意，适时检讨有关安排。

身兼「通关事务协调组」组长的政务司长陈国基在记者会上指出，两地人士需各自经网上预约，包括在香港持有海外护照的人士，相关人士回程时毋须预约，即他们不会计算在限额内，此举可确保回程人士不会因为拿不到名额而无法回港或返回内地。

他又说，往後阶段会涉及开放其他口岸，包括罗湖丶深圳莲塘口岸等；亦会增加来往人口限额；以及容许跨境学童在农历年假後，毋须预约便可往返香港上实体课。但港府未有为第一阶段定下时限，只表示运作顺畅和安全後，会尽快作出检讨。

运输及物流局局长林世雄解释，罗湖口岸正在进行工程，而高铁则因已停运约三年，须时演练和试运，首阶段暂不开放。但他补充，计算演练所需时间，预计高铁不迟於本月15日恢复运作，届时可望恢复西九龙站至福田丶深圳北丶广州南及广州东的高铁服务。

退烧药足供公营医院 不排除立法规管买卖

港府计划，今日傍晚6时，港府网站便会开通预约网页，取得特定口岸和特定时间後，便可按时按地入境内地。官员指出，网页预设两个月的预约时间，每名港人可为三名同行者预约。但特首补充，这不代表首阶段会维期两个月，通关安全有序运作後，可提前进入第二阶段。

面对每天可能有高达12万人往返中港的庞大人流，医务卫生局长卢宠茂表示，本地的社区检测中心和检测站每日可应付10万个检测量，准备跨境人士自费使用标准服务，应可应付，而收费上限为150元，承办商会在24小时内发出电子或纸本结果。他强调，非香港居民可自费使用私营医疗服务，非合资格人士若到公营医疗体系求诊，要缴付全费方可取药。

而为防内地人士来港抢购含「扑热息痛」成分的止痛退烧药以致供应短缺，卢宠茂表示，港府已将公营医疗系统的相关药物储存量提升至5丶6个月的使用量水平，足够港人使用。另外，港府正考虑针对性支援私营医疗设施，也会预留给有需要的弱势社群，不排除有需要时立法规管止痛退烧药的买卖。

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