吐瓦鲁国会议长泰欧率团抵台将访问五天

台湾/吐瓦鲁

继吐瓦鲁总理拿塔诺（Kausea Natano）伉俪四个月前访台之后，吐瓦鲁国会议长泰欧（Samuelu Penitala Teo)今天也率领十二人访问团抵达台湾，预计访问五天。台湾总统蔡英文明天上午将在总统府接见访问团。台湾总统府发言人张惇涵今天公 开对访问团表达了诚挚欢迎，并表示，这充分展现吐瓦鲁不分行政及立法部门对台湾的坚定支持。

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张惇涵指出，台湾与吐瓦鲁不仅长年在医疗、农业、教育、资通讯及洁净能源等领域有深厚合作关系，吐瓦鲁也长期支持台湾的国际参与；近年来，两国更是积极推动因应气候变迁的交流与合作。

张惇涵说，台湾和吐瓦鲁都是海洋国家，也共享民主自由的普世价值。期盼透过这次访问，持续深化两国友好合作关系，并持续携手为两国疫后经济复苏，以及全球永续发展共同努力。

吐瓦鲁是台湾在南太平洋的四个友邦之一，两国从1979年起建交至今，迈入第44年。泰欧是从2019年9月起担任吐瓦鲁的国会议长，曾经在2017年访问台湾，这次是他以国会议长身分首度访台湾。

泰欧访台期间将与台湾立法院签署联合声明，希望透过国会交流深化两国友好合作关系；并将会晤外交部长吴钊燮，接受外交部政务次长田中光款宴，并参访财团法人国际合作发展基金会、食品加工及水产养殖产业等相关经建文化设施。

台湾外交部透露，泰欧支持台湾参与国际组织不遗余力，除了在2021年4月应台湾驻吐瓦鲁大使馆邀请，参与美国国会跨国串联，支持台湾参与世界卫生大会（WHA）的社群推文活动；2021年5月，他也曾应邀，在线参加台湾外交部在台北举办的成立印太地区「福尔摩沙俱乐部」视频会议，并代表吐瓦鲁致词。

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