解放军再在台湾周边军演，台湾谴责不理性挑衅行动

台海/解放军演练

2023年1月8日至9日，解放军再次在台湾周边开展实战化军事演习。台湾谴责不理性挑衅行动

尽管中国境内新冠疫情在各地大幅反弹，中国继续向台湾施加军事压力。1月8日，再次在台湾周边地区开展多兵种联合实战化演练。这是时隔14天，解放军第二次在台海附近开展军事演习。台湾总统府发言人谴责北京以莫须有指控，在台海周边持续进行军事活动。

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据中央社引述台湾国防部消息报道，自8日清晨6时起至9日清晨6时止，台湾方面共侦获解放军战机57架次，其中28架次更越过了台海中线。

在北京方面，中国国防部1月8日晚发布简短公报指出，这次多兵种联合”战备警巡和实战化演练“的目的，旨在检验部队联合作战努力，”反击外部势力、‘台独’分裂势力勾连挑衅行径。“

台湾总统府发言人张惇涵9日就此发表公报，谴责对岸以莫须有的各种指控，在台海周边进行军事活动。他并表示，”台湾立场很清楚，不会升高冲突，不会挑起争端，，但会坚定捍卫主权和国家安全“。

台湾国防部早些时候也谴责对岸采取“不理性挑衅行动，严重破坏台海及区域和平稳定。”

这是时隔两周，解放军再次在台海周边演练。在此之前，去年12月26日，解放军东部战区分布25日在台湾周边海空域演练的视频。并称演习活动是“针对当前美台升级勾连挑衅的坚决回应。”台湾方面在12月26日宣布，侦获解放军战机71架次，其中47架次越过海峡中线，并侵扰台湾西南空域。

中央社9日引述台湾学者分析指出，解放军频繁在台湾周边演练，意在阻吓华盛顿，不要落实2023年美国国防授权法的友台条款。

根据美国总统拜登去年年底签署的国防授权法，美国将在未来五年向台湾提供100亿美元的军事援助。

美国众议院议长佩洛西2022年8月初访台之后，中美两国围绕台湾议题的紧张关系进一步升级。解放军频繁在台海附近演练，美国也不断出台措施，力挺台湾。

解放军再度在台湾周边实战化演练之际，中国境内正面对三年来最严重的新冠疫情高峰，许多地区医疗设施不堪重负。台湾方面近日两次向对岸表示，愿意提供帮助，未能得到对岸响应。

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