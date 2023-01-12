人权观察：香港打压人权如旧 各国联手施压可阻中国打压人权

香港/人权

人權觀察亞洲區副主任羅柏森手持的人權年報, 紀錄了101個國家打壓人權的狀況，2023年1月12日。

中港领导人近期经常表示要保持香港的国际地位，但人权组织「人权观察」认为，当局并未因此放缓打压香港人权的步伐，尤其是针对言论和表达自由的打压，但中国政府不愿接受外界对其政策的批评，并联合其他国家噤声，已激起更多西方国家关注和合作，要求中方担负责任，认为这是更有效要求中国等国家就人权问责的方法。

广告 继续浏览后续

以美国纽约为基地的人权观察，今(12日)早在印尼发布最新一份世界人权年度报告，指过去一年从乌克兰丶中国到阿富汗发生一连串人道危机，而中国对新疆100万维吾尔族和穆斯林大规模拘留丶施刑与强迫劳动，未被问责。

但在有关中国的11页报告中，香港人权受压的情况占两页，比新疆和西藏加起来的篇幅还要多。而年报亦指出，每况愈下的香港人权，在北京委任长期任职警队的李家超出任特首後，只会更差。

由北京为香港订定的《港区国安法》被视为香港人权急转直下的主要因素丶该组织统计，国安法实施两年半以来，警方已以国安法罪名和殖民地年代的煽动罪拘捕231人，当中138人被正式检控，大部分被控者更不能获得保释，有违无罪推定原则地被还柙一年或更长时间。

报告续称，审查在香港现在已是家常便饭：警方以反恐防暴为名设立热线以加强监察社会，市民须冒着被捕的风险参与集会，弹奏2019年反修例运动期间流行的《愿荣光归香港》也会被捕；书籍可能仅因名字被下架或禁止参展，电影亦可能以「危害国家安全」之名被禁；大学校方亦伙同政府打压曾参加民主运动的学生，全港八所大学均为学生会运作设限便是一例。

此等打压普世人权的言行被指削弱香港的国际地位，人权观察亚洲区主任皮尔森(Elaine Pearson)在记者会上表示，中港领导均声称要维持香港的国际地位，但却未有因此放松对香港人权的打压，只要看看有关国安法案件的抓捕和判刑便可见一斑，而这对言论和表达自由造成的寒蝉效应，尤为严重。她续称，香港的情况已激起不同地方的青年更团结地争取民主。

她不评论中国是否正拉拢其他人权纪录不佳的国家联合起来与西方抗衡，但就指出，中国不单不接受对其政策作出批评，还联合部分国家在人权受压事件上噤声不语，这都是不可接受的。她又说，国际社会对中国政府背离人权的作为关注日增，合作亦有增加，早前联合国大会中，多个来自西方的国家罕有地针对中国联署声明便是一例。另一例子是八国政府对2022年冬奥运进行外交杯葛，皮尔森总结称，这种国际合作对阻止人权受压会更为有效。

长达712页的年报检视了101个国家的人权状况，人权监察认为，这种向打压人权的国家问责的国际合作，是去年明显可见的权力范式转变，亦是未来之路，呼吁各国负起一己之责，推动及捍卫人权。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅