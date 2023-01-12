粤港高铁周日复运   中港通关额单日增至13万人次

香港/社会

因疫情停运近三年的广深港高速铁路，将於星期日(15日)恢复营运粤港段，届时更会加开广州东和东莞等三个站，而南下和北上各五千张车票，均毋须预约，购得车票和持有48小时核酸蟹性结果便可上车，意味现时南北行单日各六万的通关人次，将各增至6.5万，使通关人次无形中合共增至13万。

广告 继续浏览后续

至於往来武汉丶长沙丶潮汕，以至上海及北京等中长途路线何时恢复，运输及物流局局长林世雄今(12日)早在记者会表示，由於站点较多丶路程较长，仍需时与有关单位联系，暂时未知何时恢复服务；至於车票的增加，亦须视乎香港的西九龙总站的运作和票务需求，再作决定。曾任前九广铁路公司管理局主席的立法会议员田北辰估计，考虑到中国内地春运期间的高铁客运压力，中长途路线会在农历新年後才有望恢复。

港府公布，高铁复通初期会恢复往来香港的西九龙总站至福田丶深圳北及广州南的站点，以及新增往来广州东的服务。中途站则包括光明城丶虎门丶庆盛及新增的东莞南和东莞站。高铁西九龙口岸的开放时间与停运前相同，即上午6时半至晚上11时半。

根據安排，中港旅客可在今日中午起到網上購票，西九龍站現場購票服務則會遲兩小時開始，但届时会全面改用电子票，並以实名制购票，电子票会连结港人的回乡证，持回乡证到车站入闸即可登车。

中国旅客方面，内地传媒引述广铁集团消息指，旅客中午起可通过12306网站丶车站售票窗口丶代售点丶自动售票机等多种方式购票。根据规定，跨境车票不办理到站变更，改签後的车票不得退票，乘客须持有48小时内的核酸检测无受感染结果报告。

中港通关五日以来，至今有约52万人登记通关名额，其中农历年廿七至大年初一的预约过关名额较满，保安局局长邓炳强表示，关员人手充足，亦有预留额外人手应对人流增长。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅