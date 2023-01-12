美兵推台海战争惨况国台办批贩卖中国威胁论陆委会批陆倒果为因

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美国有线电视新闻网（CNN）九日报导，华府智库「战略与国际研究中心」（CSIS）兵棋推演共军在2026年入侵台湾，结果显示美军将「惨胜」，但开打三周就会有数千美军阵亡、两艘航空母舰被击沉；共军将有上万人阵亡，大陆海军「溃不成军」；台湾则会被摧惨，军队估计有3500人伤亡，驱逐舰和巡防舰全被击沉，水电供应等基本生活服务全断，经济重创。

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CSIS这份名为「下一场战争之第一战」的兵推报告中说，这是迄今针对可能爆发的台海战争，最大规模、涵盖范围最广的兵推之一。该智库仿真廿四种战况，显示2026年共军若犯台，将付出巨大代价，而且不会成功。但美、日、台同样伤亡惨重，战后美军和共军将双双陷入「瘫痪」。

针对CSIS发布这项兵棋推演，大陆国台办发言人马晓光回应指出，解放军演训是针对台美勾连，美国智库的研究只是贩卖「中国威胁论」，挑拨两岸民众情感。他也强调，「美国不是为台湾好，是要把台湾变战场，变成炮灰。」

马晓光说，美国一些智库近一段时间围绕台湾问题和台海局势，‌‌频频推出一些所谓报告，打着学术研究的幌子，干着精心算计的勾当，‌‌大肆渲染贩卖中国威胁论，为其国内军工集团牟利，‌‌挑拨两岸民众感情，拉拢盟友搞平台计划服务，‌‌这些动机和目的都是显而易见。

他说，凡事有因必有果。‌‌近来民进党当局加紧与美国开展军事勾连，人民解放军的演练，‌‌是针对台美勾连和挑衅，破坏台海和平稳定的严重警告。‌‌对于这类报告，相信广大台湾同胞有理智做出自己的判断，不受蛊惑。

谈到美国出台年度国防授权法案，马晓光进一步说，「美国不是为台湾好，是要把台湾变战场，变成炮灰。」大陆的做法是阻止台美勾连升级，也是为了维护两岸和平稳定。

台湾陆委会则以书面响应表示，中共始终不放弃对台用武，近期更持续对台军事恫吓，胁迫台湾接受其错误的框架定位，这是台海不安主要的根源。对于国台办方面始终倒果为因的不实说法，陆委会表达反对。

陆委会并说，对于美国朝野各界及智库等对台海安全情势的关切与重视，政府将持续提升自我防卫能力，致力维护台海和平稳定，并与美方等理念相近各国，在印太区域的安全利益上密切合作。

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