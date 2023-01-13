英国调低调子：斥北京系统性侵蚀港人自由 「未守」中英声明 愿与特首合作

香港/英国

在经济困境中寻求出路的英国，在最新一份香港半年报告中略为调低对中国的指责，指北京在系统性地侵蚀港人自由，毫无疑问「没有遵守」《中英联合声明》，但没有如过往般直指中方「违反」《声明》，并声言愿与新任香港特首李家超进行建设性合作。港府回应时亦收起过往用的「反对」，只是「强烈反驳」报告，并订明合作前提之一是承认一国两制成功实践；但中方则继续严词批评，中国驻英使馆更向英方提出交涉。

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香港中文大学政治及行政学系高级讲师蔡子强向本台指出，英方降低调子或向中方示好，并不令人意外，因为新任首相辛伟诚(Rishi Sunak，中国译作苏纳克)是商人出身，本身已不会像有新铁娘子之称的前任首相卓慧思般强硬，加上他要重振英国经济，与中国恢复往来是一个出路，实无必要孤立中国和香港。他续称，中英双方均有经济需要重建关系，能否成功，要看美国反应或会否向英方施压。

英国政府昨`(12日)午发表最新一份《香港半年报告》，上任四个月的英国外相祁湛明（James Cleverly，中国译作克莱弗利 ，台湾译作柯维立）在报告的前言中指出，香港自治每况愈下，《港区国安法》产生的寒蝉效应已渗透到社会的各方各面，港人自由已被北京在多个领域进行系统性侵蚀，普罗大众的生活亦日益受限，当局打压新闻丶表达及结社自由，令个人和公民社会不断自我审查，大部分独立新闻媒体被迫结业。

他又批评当局以国安法和煽动罪大肆拘控异见人士，当中包括传媒大亨黎智英和民主派初选案的47人，令他们不时即时还柙，便是入狱，难有保释机会。报告列举了更多的名字，包括前支联会主席李卓人丶前议员林卓廷等，又指国安法案件的审讯均没有陪审团，所有被告均被裁定罪名成立。祁湛明形容，司法机构须执行北京施加给香港的法律及价值观。

他接着超越报告涵盖的时间段地提到，新任特首李家超去年11月底提请人大常委会解释国安法，英国会密切监察特首如何落实释法决定。他续称，会在更广泛的关系中，尽可能与特首展开建设性合作(work constructively with)，但会以港府的行动作判断，敦促特首尊重人权自由丶捍卫法治，认为香港保持其独特性，亦符合中国利益。

祁湛明又调低对中国批评的调子，指中方毫无疑问未有遵守《中英联合声明》，而不是前任所用的「明显及严重地违反」丶「清楚违反」。他指出，北京为了加强控制香港，牺牲当地的自由和权利，令自治受损，破坏了廿五年前向香港作出生活方式不变的承诺。

港府深夜发表声明回应，「强烈反驳」报告，但没有用上对过往报告的「反对」或「强烈反对」等字眼。对报告指「英国将在双方广阔的关系中谋求与行政长官共同开展具建设性的工作」，港府表示，保持联系和合作的前提是「对方必须尊重『一国两制』原则，不得抹黑或诋毁『一国两制』的成功实践，不得干预香港特区内部事务。」

中方则继续严词批评。中国外交部驻港特派员公署「强烈谴责」英国发表报告，指是恶意抹黑和无理诋毁，唱衰香港发展前景，是唯恐香港不乱，期望「以港遏华」，令人不齿！直言此报告「早该休矣！」

另外，中国驻英国使馆表明，强烈不满及坚决反对英方发表《报告》，已向英方提出严正交涉。

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