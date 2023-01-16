强硬派地方官郑雁雄转领香港中联办 评论料更铁腕治港 中联办地位将降级

香港/政治

北京的中央政府驻港国安公署首任署长郑雁雄接替骆惠宁出任中央政府驻港联络办公室主任，广泛被视为强硬派的他，更是首位非中央委员或候补委员出任中联办主任的官员。综合评论员林和立和钟剑华意见，预料北京将会更加强硬治港，不利香港「由治及兴」；而中联办地位将会下降，与国务院港澳事务办公室成上下级关系，更多成为执行机构。

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中国国务院在上周六(14日)突然宣布，由郑雁雄接替骆惠宁出任中联办主任和香港维护国家安全委员会国家安全事务顾问的职务，即日生效；但公布未有提及郑会否接替骆惠宁的国务院港澳办副主任的职务。据了解，不少建制派事前未有收到郑雁雄升任中联办主任的消息，需要时间了解和消化。

而建制派传媒《星岛日报》则报道，国安公署首任署长郑雁雄接替骆惠宁出任中联办主任，将晋升为正部级，显示北京对港高度重视维护国家安全。刚卸任的中联办主任骆惠宁在文接时赞扬郑雁雄政治立场坚定，大局意识强，富有斗争精神，在香港维护国安方面做了大量开创性的工作。

现年59岁的郑雁雄，学医出身，曾在共青团和《人民日报》工作，自2005年起在广东省汕尾市先後出任市长和市委书记，八年後转往广东省委工作，七年後於2020年7月获委为首任中央驻港国安公署，职责主要是落实《港区国安法》，并成为第一批被美国制裁的中港官员。

郑雁雄引起港人注意的，是他在2011年以汕尾市委书记身分曾处理乌坎土地纠纷事件时的强硬作风，质疑村民找境外媒体发布消息来「吵一吵」，没有用处；并批评这种「借敌对势力媒体」和「别有用心的人」来骂国家和党，只会成为抹黑中国和中共的「工具丶炮弹」，断言「境外的媒体信得过，母猪都会上树」。

在出任国安公署署长後的首个国家安全教育日开幕典礼上，郑雁雄强调，「香港回归了，便是中国的」，如果还幻想中央的影响力越少越好，必然是错，「我们绝不能幻想名义上回归丶但仲认英国丶美国做『老板』」，觉得中央的利益可以讨价还价。

郑雁雄：香港由治及兴须保国际化 林和立：郑难达标

香港中文大学历史系客席教授林和立向本台表示，预料郑雁雄接任中联办後会进一步强压香港，除了背景之外，他的年龄和职级亦令他争取「表现」，因为年近60岁的他，两年半之前来港时，顶多是副部长级，现在当上中联办主任，应该会升为正部级，属争取坐稳部长职位的「当紥(职)」之年，若表现不好，便须面对副部级官员在62或63岁退休的命运，故预计郑会按他强硬落实国安法的「好表现」方向继续，甚至加强。但他指出，以一个没有经贸经验丶只有政法和宣传经验的官员领导中联办，实难达到「由治及兴」的北京指标，相信郑只懂打压。

郑雁雄上任後翌日发表的新春贺词便提出，国家主席习近平期望看到香港「由治及兴」，他就此建议香港应从三方面增强「『兴』的动能」，包括利用香港自由开放的营商环境丶保持普通法制度等独特优势，积极参与国际交流合作和提升竞争力；

把握「中国式现代化」的机遇；以及团结奋斗。

另外，身在英国的前社会学者锺剑华更直言，北京委任郑雁雄这样一个在港人心目中形象负面的官员，显然是无意令港人顺心，反映在香港事务上，没有缓和空间，因为他在出任国安公署署长後，已把当件对付乌坎村的霸道手法带来香港，民主派初选案47人和多名传媒人被控便是一例。他更指出，郑被重用，反映北京认为，霸道丶横蛮和不守信誉的特质对上了治港事务的需要。他解释，乌坎村事件中，官员初承诺开放选举，但其後却拘捕村长和多名主事者，反映其不守信誉丶不理国际观点的特性。

港澳办将成中联办领导机构

郑雁雄接任中联办主任另一个值得关注点，是中联办地位的下降。中联办在香港回归中国後的2000年成立，前身是俨如中国驻港外交机构的新华社香港分社，自许家屯於1983年以时任中共中央委员丶江苏省委第一书记身分出任社长以来，社长或中联办主任均由中央委员或候补中央委员的「京官」出任，地位与港澳办相若但含糊，两者更曾在首任特首人选方面较劲，然而，林和立指出，郑雁雄调任香港前，顶多是副部级官员，现在即使因职位或给予他动力而擢升一级，至少要等五年才可晋身中央委员级别，而身兼政协副主席的港澳办主任夏宝龙虽然估计很快会退下来，但接任者应为中央委员，故此香港的中联办一定会降级。

他又说，中联办地位下降其实有迹可寻，因为长期在港澳办工作的张晓明由中联办主任之职调回港澳办时，先出任主任，但在2020年时，「副国级」的夏宝龙空降港澳办当主任，张虽保留正部级职级，但职衔降为副主任，现在郑接任中联办，这种上下级的关系会更加明显。

隶属港澳办的全国港澳研究协会，其顾问刘兆佳亦向传媒指出，中联办是中央在香港的执行机构，并非决策机构，中联办主任是否中共中央委员，并不影响中联办的工作和地位。

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