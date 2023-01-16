郑雁雄：香港不自乱和弄错方向便会好

香港/政治

2011年指境外傳媒可信是母豬也會上樹的鄭雁雄(小圖), 在作為中聯辦主任首個工作天便打破慣例會見記者，2023年1月16日。

曾指「境外的媒体信得过，母猪也会上树」的北京新任驻港联络办公室负责人郑雁雄打破常规，在上任後首个工作天在办公大楼外向记者发表讲话，强调只要香港自己别乱和搞错方向，必然风光无限；又暗示会在北京为香港说话，而在香港则会传递北京信息。

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郑雁雄是第七任中央政府驻港联络办公室(中联办)主任，在他之前，未有一位主任在上班首天便会见传媒，遑论如此近距离地在中联办大楼前的花圃发表讲话，但他没有接受记者提问，发表接近两分锺讲话後便返回大楼内，没有解释何谓错的方向。不过，他在2021年的国家安全教育日的专题演讲中指出，香港回归中国後，如果还幻想外国影响力越多越好丶中央影响力越少越好，那必然会混淆视听丶搞乱社会，最後做什麽都可能一起步就错，并导致错误的结果。

郑今(16日)早甫开始讲话便引述国家主席习近平对香港的寄语，指香港「大有可为丶空间无限」他对此的理解是，香港的天时地利人和，无与伦比，只要自己别乱丶方向别搞错，事业一定大有可为，前景风光无限。他重申，香港正处於由治及兴的新阶段，相信在特首李家超带领和社会努力下，「不断地巩固『治』的良好局面」和激发新的发展动能的情况下，可再创辉煌。

他自谦能力和水平有限，但为中央尽责和服务香港则是无限，他声称，「会努力做好一个懂香港丶爱香港丶为香港好的人，在香港多讲北京话，在北京多讲香港话」，竭尽全力推动「一国两制」行稳致远。

不过，曾在乌坎村担任村官丶2014年逃亡到美国的庄烈宏接受自由亚洲电台访问时表示，郑雁雄是个只看眼前利益的人，不会在乎香港人的利益，他担心会出现「昨日乌坎，今日香港」的结局。他忆述，当年郑雁雄动用数千名武警和特警包围整条乌坎村，村里被断水丶断电丶断粮，直到前省委副书记朱明国出面调停，村民在2012年成功争取民主选举，却在2016年遭到当局秋後算帐。

郑雁雄上周六被委任，星期日便发表新春贺辞，指香港已「逐渐远离泛政治化的漩涡」，要在「由治及兴」的新阶段前进，须加强「兴」的动能，包括在融入中国发展大局中增强国际吸引力，在积极参与国际合作竞争中提升比较优势。

而在接任当天，郑雁雄表示，会做到忠诚担当和虚心学习，把香港工作置於党和国家事业的全域来谋划。他自言，会严格执行民主集中制，严於律己，带头廉洁自律，从严要求自己，用实际行动诠释忠诚乾净担当。

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