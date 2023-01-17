混乱：特首望今年完成包括间谍罪的23条立法 统战派称中央精神是不急於求成

香港/基本法23条立法

有关香港就国家安全自行立法的《基本法》23条，长期是北京要求香港履行而未得的宪制责任，警队出身的特首李家超接受传统左报访问时表示，期望在今年丶最迟明年完成23条的立法工作。不过，作为统战组织的中国侨联副主席卢文端昨在报章撰文，指按理解，香港是中国最重要的国际金融平台，在打破美国围堵方面，角色更为重要，既已有《港区国安法》，「23条立法没有必要急於求成。」

广告 继续浏览后续

《香港商报》今(17日)早刊登特首李家超早前进行的专访，谈到《基本法》23条立法工作时，李表示，已因应2019年「黑暴」中有外国势力干预而要求保安局拟订第二稿，重点是防御间谍活动丶伪装组织及新媒体等产生的风险。

他指出，香港国安法有三个目标，包括防范丶制止和惩治，现在主要在於制止和惩治，但他更重视防范，这便要求做好管理和防范措施，对欲危害香港的外国势力起到阻吓作用。他续称，现时有很多外国代理人的组织在香港以其他名称作伪装，包括以研讨会为名作伪装组织，「有些我们告了，自己关门立刻走，但如果下一阶段有一道防火墙更加好，最好他们自己都不来」，这便可减少一部分。

立法时间表方面，李家超表示，希望在今年丶最迟在明年可以完成整个工作。至於会否再有第三稿，则要视乎第二稿能否达到上述的预防目标。

作为香港小宪法的《基本法》，它的第23条订明，香港须就禁止叛国丶分裂丶煽动叛乱丶颠覆中央人民政府丶窃取国家机密丶外国政治组织在港进行政治活动或与香港的政治性组织建立联系等「七宗罪」自行立法，港府2003年时曾拟订条文，但触发一成港人上街抗议，立法不成之馀，时任特首董建华更「脚痛落台」，自此有关立法工作成为港府避忌。及至2019年反修例运动後，北京为香港订定《港区国安法》，并在港实施，港府官员和不少亲中及建制派人士仍坚持，有需要继续就23条进行立法成为，而在港澳办主任夏宝龙日前要求香港按国安法修改不一致的法例时，本身是法律界人士的立法会议员梁美芬便表示，23条就是不一致的例子之一。

但经常以「解读」为名来表达中方一些看法的中华全国归国华侨联合会(简称全国侨联)副主席卢文端昨日在《明报》以《夏宝龙国安讲话中3对关系的解读》为题撰文，指夏宝龙明言，港区国安法实施後，全球投资者「真金白银」持续流入，香港开放的大门亦会愈开愈大丶包容性愈来愈强，这说法体现了中国国家主席习近平去年在香港回归庆典讲话的精神。

他接着说，国际金融中心的香港，是中国联通国际金融市场的主要通道和纽带，「在美国实施包括金融在内的围堵战略时，香港『背靠祖国丶联通世界丶打破围堵』的角色和优势，就显得更加重要。」而在国安法实施後，国家安全已得到有力保障，23条立法没有必要急於求成，香港有更多的时间和空间，根据复杂国际形势的变化，周全部署，并相信港府的立法可「适应香港扩大开放的需要」。

卢文端又说，中共二十大报告提出「发展壮大爱国爱港爱澳力量」，夏宝龙据此表示，只要热爱香港和守法，都是「可以团结合作的朋友」，故此现时「团结一切可以团结的人」是摆在香港各界面前的重要课题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅