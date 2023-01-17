香港国泰空服周四按章工作

香港

2023年中国农历新年将近，香港国泰航空，其空中服务员工会因不满工作安排，宣布于19日)丶即中国人的「年廿八」起按章工作，参与人士将会在休息日不上班丶不加班，并须确保身体状态百分百良好才执勤。

香港的旗舰航空公司国泰航空，其空中服务员工会因不满工作安排，宣布於後天(19日)丶即中国人的「年廿八」起按章工作，参与人士将会在休息日不上班丶不加班，并须确保身体状态百分百良好才执勤，预料本已不足的国泰人手将会更形紧张。国泰则保证，航班服务将运作如常，亦相信工会可保持专业工作。

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逾半空中服务员为会员的国泰空中服务员工会，相信按章工作会成功。工会上月已就资方的的更表安排混乱及人手短缺等问题表达不满，代表当时在记者会上表示，因班机人手比例不足，前线压力大增，工会收到不少会员的过劳报告；编更混乱则令员工收入大跌。工会原要求资方今日开会，但工会昨晚在社交网站指，资方声称最快只能够在星期四会晤，又指工会关注的问题去年已与资方讨论，但未有共识，故决定发起按章工作。工会强调，按章工作期间，安全仍是首要考虑，不会妥协。工会又说，明白行动会造成不便，希望同事体谅。

国泰航空回覆查询指，大部份备受关注的编更安排，已适时在1月的更表得到解决，有关调整将持续生效至2月及往後月份。有关调整包括更平均分配外站逗留丶避免傍晚执勤抵港後於当晚紧接凌晨离港航班上执勤等。

根据工会早前公布，其诉求包括设立最低休息时数丶确保编更公平丶恢复与工会恒常会议丶增加航班人手及检视新合约条款。

另外，国泰工会早前宣布，明日下午2至6时在机场国泰城附近空地及停车场举行维护劳工权益集会，正等警方发出不反对通知书。警方表示，接获一个团体通知，计划明天在机场警区举行公众活动，正处理有关通知，包括进行独立风险评估。

受疫情影响，旅客大减，不少航空公司裁员减薪，以致近期航空业复苏便面对人手不足问题，香港延迟与国际通关令国泰面对的人手竞争问题更严重。香港传媒早前引述内部文件报道，国泰去年第三季的机师人数减至2412人，较2019年12月大减27%，而有经验的机师长流失率更达到43.2%，且情况持续。另外，空中服务员人数亦在年9月跌至5600人，按年跌约八分之一。国泰表示，已启动全面招聘计划，承认重建航班运力需要一定时间。

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