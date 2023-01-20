台湾：一退役军官和一前立委涉间谍案遭羁押

台湾间谍案

台湾海军退役少将夏复翔与前台湾团结联盟立委罗志明因涉嫌违反台湾国家安全法，涉间谍案被羁押。

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据法新社报道，高雄地方法院周四（1月19日）裁定，作为间谍调查的一部分，台湾海军政战部前副部长夏复翔和前立委罗志明有逃跑的可能，同时，法院推翻了允许他们保释的决定，理由是也有存在与证人勾结的风险。两人目前已被拘留在台湾南部。

台湾媒体联合早报报道称，罗志明与夏复翔被控涉入共谍案，检调1月5号大动作搜索，带回21人侦讯，其中罗、夏两人涉案情节重大，检方声押后被法院裁定以20、15万元交保，检方不服，经高雄高分院撤销发回地院重裁，地院重开羁押庭，裁定两人羁押禁见，两人确定无法回家过年。

法新社引述中央社报道，罗志明招募了夏复翔，两人利用他们的关系安排退休军官前往中国，在台湾发展一个间谍网络。法院在一份声明中说，"被告组织证人到大陆旅行，（这些旅行）很可能与促进与中国的统一有关"，但没有提供调查的进一步细节。检察官对一名退休空军上校展开调查后不久，他们的案件浮出水面，该上校涉嫌在8年内为北京招募至少6名现役空军和海军军官。

台媒报道，据了解，罗志明在大陆经商，结识对岸政经人士，由于他曾任立委，陆方藉由他手在台寻觅接触三军退役将领。罗后来找到退役后担任海军官校校友会长夏复翔，夏在海军有广大人脉，经罗志明牵线，率亲友赴陆接受招待，和大陆相关单位接触。检调查出，罗志明、夏复翔等人回台后，寻觅其他退役将领，先设宴、送礼，再邀请赴陆旅游，接受对岸落地招待、食宿等相关费用，均由陆方统战等部门埋单。

报道称，近年来发现了几起涉及前台湾高级军事官员被指控为中国发展间谍网络的案件。 一名退役空军少将因接受一名涉嫌代表北京的香港商人的宴请和旅行，于1月初被判处四年缓刑。判决比预期的要轻，法院指出，被告有悔意且没有犯罪记录。

法新社报道称，台湾一直生活在海峡对岸共产党中国入侵的威胁之下，中国认为该岛是其领土的一部分，并誓言有朝一日将其夺回，如果有必要的话，不放弃使用武力。

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