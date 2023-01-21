苏贞昌强硬请辞 台湾新阁揆仍待敲定

苏贞昌内阁请辞

台湾政府高层在农历兔年来临之际竟出现「空窗」。行政院长苏贞昌19日向总统蔡英文再度请辞，但蔡英文一反常态，至今没有宣布新阁揆的人选，导致最重要的行政首长首度出现「空窗」的罕见现象，也创下蔡英文自己任内的纪录。

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今年，台湾地区公家机关的年假长达十天，从小年夜就开始放长假。在放假前一天，行政院长苏贞昌再度向蔡英文请辞，甚至透过网络公开声明「请总统尽速指派新阁揆」，摆出一副铁了心的态度。

当天傍晚五点多，也就是年底上班日的最后一刻，行政院更公布苏贞昌从次日小年夜开始，到1月30日上班第一天，前后整整十一天，将没有任何公开行程，这更是罕见状况。

通常台湾行政院长都会在春节期间巡视高速公路、机场等部门，了解交通运输状况，前三年的春节，苏贞昌都和交通部长共同巡视，但昨天却首度由蔡英文巡视交通部。苏贞昌等于摆明「快换人吧，我不管了」。国民党立委质疑，这是行政错乱，如同儿戏。

造成这次台湾政府部门动荡的主因是，民进党在十一月初的九合一选举中大败，要求检讨下台的声浪不止，仅蔡英文辞党主席仍无法消弭民间不满情绪，但因为立法院正在审理下一年度总预算，苏贞昌无法脱身，成为炮火焦点。所以这次他摆出了非走不可的强硬态度。

据了解，之前虽有消息传出，蔡英文已锁定前副总统陈建仁担任新阁揆，但这两天陈建仁对外透露，蔡英文尚未正式约询他，又引发各界猜测。蔡政府核心圈期望在年初五开工日之前有结果，并向外界宣布新阁揆，但在陈建仁尚未首肯之前，一切仍有变数。

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