澳门：未来不确定的赌场正在重新洗牌

澳门博彩业

春节期间澳门街道上挤满了过年的人，但对中国当局的金矿——澳门博彩业未来的疑问，减弱了节日的喜悦气氛。

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从新冠清零中解脱出来的大陆游客，在一个多月的时间里，陆续涌入赌城澳门过节，参观澳门的历史遗迹、进入商店消费。

虽然游客回归了，但博彩业的巨头不能满足于此，因为北京经常敦促依赖博彩业的澳门将经济多样化。

法新社指出，很难想象中国唯一合法经营赌场的城市——澳门会放弃这个产生巨额税收的行业。

但北京并没有放松施压。目前中国国家主席习近平正在领导一场反腐运动，给博彩业和洗钱行为踩下了刹车。

赌博业的一位顾问告诉法新社，澳门 "面临的问题根深蒂固"。一方面，澳门政府需要向北京方面表明他们提倡不赌博的态度。另一方面，他们又需要确保维持这项税收。

去年，拥有70万人口的前葡萄牙殖民地的这一财源枯竭，只创收了52亿美元，达到有史以来的最低点。

究其原因是澳门正面临新冠感染激增，大多数企业关门歇业。

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目前，澳门博彩业主要是由六家集团公司主控。在新冠疫情前，博彩业带来的收入比赌城拉斯维加斯多六倍。

去年12月，澳门政府将博彩的经营许可权延长了10年，有效地维持了现状，同时业对非博彩投资提出了新的条件。

此后，博彩行业的公司已投入149亿美元用于修建主题公园、展览场地、美食餐厅和娱乐场所。

据澳门前立法会民选议员苏嘉豪称，这是澳门经济多元化的 "一步"，远比多年来一直没有实现的模糊口号更具体。他告诉法新社："行业内和大陆当局对赌博态度的变化，迫使（澳门特区）政府用白纸黑字将这些规定记录了下来。

苏嘉豪还回顾了最近 澳门"中介龙头 "洗米华（Alvin Chau）的堕落，他上周因不法经营赌博业，被法院判处18年监禁。

博彩业的中介人，通过扮演旅游经营者和贷款人的角色，为赌徒进入澳门赌场提供便利”。

洗米华是这个行业的先驱者，他以贵宾厅和放贷提供赌资吸引了许多大陆赌客。

苏嘉豪表示："这是向社会发出的一个重要信号，即使我们恢复正常，也不能再使用旧的方法来赚钱发财了"。

瑞士信贷分析师曾记录，在新冠疫情之前，赌场贵宾厅的收入占行业收入的15%，但这些收益中的大部分现在将因监管而 "永久丧失"。

昔日的辉煌

上个月，澳门跟随中国的步伐，取消了大部分防疫卫生限制，重新开放了边境。

对普通居民来说，重新开放结束了三年的焦虑和经济停滞，让人感到震惊。

一位女药剂师告诉法新社："突然间，所有人都可以来澳门了，就像之前发生的一切都被抹去了”。

一家舞厅的老板在经历了两年的 "精神消耗 "，以及为了防止疫情传播而被迫歇业造成的25,000美元的损失后，也即将停业。他说，"生意做不下去了，因为突然间就被迫关了门"，因为病毒，他被禁足15天。

渴望将新冠这一页翻过去，澳门在农历新年期间使出浑身解数，希望利用春节维持经济势头。

高端酒店被预订一空，当局还注意到周末游客的回归，约为疫情前水平的一半。

瑞士信贷的分析师表示，到今年年底，主流博彩业的收入预计将是新冠之前水平的55%，到2024年将上升到85%。

女药剂师对法新社表示："澳门会复苏，只是我不知道它是否会恢复到以前的辉煌"，她正在考虑搬家，以便寻找更好的经济前景。

对舞厅老板来说，“问题是要了解游客是否愿意来澳门，不是为了赌博，而是为了做些别的事情。”

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