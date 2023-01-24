台湾第二批发电机运抵基辅卢狄克推动在乌设台湾代表处

台湾/乌克兰

在布罗瓦里灾难中遇难者的照片，乌克兰之家，基辅，2023年1月21日

天寒地冻，乌克兰首都基辅的气温降到零下5到10度，但当地能源设施遭俄罗斯飞弹攻击导致缺电供暖，台湾提供的第二批发电机21日适时运到乌克兰，乌克兰「选民之声党」（Golos）党魁卢狄克（Kira Rudik）告诉中央社说，「这两台发电机有如及时雨，基辅民众士气大振」。

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也是乌克兰国会议员的卢狄克去年曾访问台湾，她预计今年春天再度访台，拟定巩固双边关系的计划。但由于事涉敏感，具体做法将在抵达台湾后再公布。

由于俄罗斯持续对乌克兰能源设施发动攻势，造成当地多处缺乏电力，台湾捐赠的第一批发电设备已经在1月初运到。21日再度运到基辅的是两台750千瓦的发电机。再下面的两批发电机将在二月份，持续运到乌克兰。

中华民国外交部一月初曾宣布，预计动支200万美元，持续协助乌克兰前线城市购买所需要的发电机与供暖设备。

卢狄克也透露，台湾捐赠的第一批发电机运到乌克兰之后，中国大使馆曾致函乌克兰官方提出警告说，「你们永远不该这么做。」

卢狄克说，这场战争如今已经改变乌克兰与中国的关系。中国没有积极参与战事，也没有偏袒任何一方，但是乌克兰知道中国帮助俄罗斯规避制裁。

她表示，乌克兰的处境非常脆弱，政府避免惹恼中国，以免北京倒向莫斯科，使战事更棘手。她一方面可以理解政府采取这种策略的原因，但她不在政府服务，是在野党领袖，并坚信「不该激怒俄罗斯总统蒲亭或中国」的想法已经证明不可行。

她透露，没有电仍可生存，没有水或暖气就无法存活，台湾提供的发电机让乌克兰人士气大振，也让乌克兰知道在这场战事中并非孤军奋战。

俄乌战争2022年2月下旬爆发至今，台湾对乌克兰的援助不曾中断。卢狄克希望这份友情能源远流长，因此她预计今年春天访问台湾，除藉此感谢台湾提供乌克兰急需的发电机外，也将推进在乌克兰设立台湾代表处。她说「这不会很快发生，不过，一旦持续推动，事情就会有进展。」

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